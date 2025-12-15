Tether cherche à lever 20 milliards de dollars et envisage de tokeniser ses actions

Alors que le géant des stablecoins Tether poursuit son développement en proposant d’acheter le club de foot de la Juventus, certains de ses investisseurs tentent de quitter le navire en vendant leurs actions au rabais. Une procédure bloquée par l’entreprise, qui souhaite lever 20 milliards de dollars et enclencher le mode tokenisation.

Tether bloque des ventes d'actions et cherche à lever 20 milliards de dollars

Pendant que de nombreuses sociétés crypto tentent de se fondre dans le moule de la finance traditionnelle en opérant des entrées en Bourse populaires et en déposant des demandes de licences bancaires, le leader des stablecoins Tether (USDT) joue sa partie dans des sphères privées et sur des territoires plus émergents, avec un succès évident.

Pourtant, certains de ses investisseurs tenteraient actuellement de revendre leurs participations à un prix plus bas que la valeur estimée de l'entreprise à 500 milliards de dollars. Un montant qui permet à Tether de figurer dans le club VIP des sociétés privées les plus valorisées au monde.

En effet, un actionnaire aurait tenté de vendre au moins 1 milliard de dollars d’actions à un prix qui aurait fait plonger la valorisation de l'entreprise sous les 300 milliards de dollars. Des faits reportés par le média Bloomberg qui interviennent au pire moment possible, puisque l'entreprise cherche dans le même temps à lever 20 milliards de dollars à l'aide d'une vente d'actions.

De ce fait, ces procédures - impliquant au moins un actionnaire - viennent d'être officiellement abandonnées avec « une confirmation claire que ces initiatives n’iront pas plus loin ».

Il serait imprudent — et même téméraire — pour tout investisseur de tenter de contourner le processus établi, mené par des banques d’investissement mondiales de premier rang, ou de traiter avec des parties non autorisées par la direction de Tether. Tether

Au programme : rachat d'actions et tokenisation

Suite à cette affaire, la société Tether serait en train d'étudier des moyens plus efficaces pour assurer une meilleure liquidité à ses investisseurs. Les solutions retenues pourraient prendre la forme d'un rachat d'actions, mais également de la mise en place d'un programme de tokenisation.

Quoi qu'il en soit, aucune décision d'interviendra avant la finalisation de la levée de fonds de 20 milliards de dollars. Le but étant d'attirer des investisseurs « stratégiques », sans toutefois préciser de calendrier pour une possible entrée en Bourse. Ce qui signifie que « les nouveaux investisseurs comme les investisseurs existants pourraient devoir attendre des années avant de pouvoir sortir ».

L'entreprise possède déjà l'infrastructure nécessaire pour la tokenisation des actions et des obligations, avec sa plateforme Hadron lancée en novembre dernier. Toutefois, ce marché de la tokenisation - multiplié par 3 au cours de l'année écoulée - ne pèse pas plus de 18,5 milliards de dollars à l'heure actuelle, soit l'équivalent de la société la moins valorisée de l’indice Nasdaq 100.

Parts de marché du secteur de la tokenisation

À titre de comparaison : le marché des actions privées tokenisées (private equity), comme celles de Tether, représente à lui seul tout juste un peu plus de 400 millions de dollars. Un montant qui ne correspond même pas à 0,1 % de la valorisation revendiquée par l'entreprise.

Sources : Bloomberg, RWA.xyz

