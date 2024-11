Tether présente Hadron : une plateforme pour tokeniser les actions et les obligations

Jeudi, Tether a dévoilé Hadron, une plateforme de tokenisation d'actifs du monde réel, prenant notamment en charge les actions et les obligations. Que savons-nous sur ce nouveau produit ?

Hadron, la nouvelle plateforme de Tether pour la tokenisation d'actifs du monde réel

Si l'on parle principalement de Tether comme d'un émetteur de stablecoins, son champ d'activités s'avère de plus en plus diversifié au fil du temps. Une fois encore, l'entreprise a su montrer cela en présentant « Hadron by Tether », une plateforme de tokenisation d'actifs.

💡 Qu'est-ce que la tokenisation d'actifs du monde réel (RWA) ?

Tandis que le sujet de la tokenisation d'actifs du monde réel (RWA) prend de plus en plus de place dans le secteur de la finance, c'est justement là qu'intervient Hadron. En effet, la proposition de valeur de cette solution est de pouvoir « tout » mettre sur une blockchain :

Tether, la plus grande entreprise du secteur des actifs numériques, a annoncé aujourd'hui le lancement d'Hadron by Tether, une plateforme conçue pour simplifier la tokenisation de tout, des actions aux obligations, en passant par les stablecoins, les points de fidélité, etc.

Ainsi, Hadron se présente comme une boîte à outils pour les « États-nations et les entreprises ». De plus, la plateforme permet également la mise en œuvre de solutions de lutte contre le blanchiment d'argent et de vérification Know Your Customer (KYC).

En termes de compatibilité, il est annoncé que cette nouveauté prend en charge plusieurs blockchains de smart contracts ainsi que des layer 2 de Bitcoin que Liquid de Blockstream.

De son côté, Paolo Ardoino, le PDG de Tether, a vanté les mérites de cette plateforme :

Notre objectif est de créer de nouvelles opportunités pour les entreprises et les gouvernements, tout en rendant l'espace des actifs numériques plus accessible et plus transparent. Alors que les institutions financières traditionnelles ont toujours fait pression pour des écosystèmes fermés et opaques pour les citoyens, Hadron by Tether renforce notre engagement à construire un avenir plus inclusif.

À mesure qu'Hadron se déploiera sur le marché, il sera intéressant de voir quelles utilisations qui en seront faites, et surtout quels acteurs choisiront de construire avec cette solution.

Source : Tether

