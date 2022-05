Un terrain du metaverse Otherside s’est vendu pour 1,6 million de dollars

Ce dimanche, le collectionneur de tokens non fongibles (NFT) n0b0dy.eth a acheté un terrain du metaverse Otherside pour 625 ETH, soit environ 1,6 million de dollars lorsque la transaction a été réalisée. C’est à ce jour, la plus grosse vente pour le monde virtuel de Yuga Labs.

Lors du mint de lancement qui avait lieu dans la nuit du 1er mai, l’acquéreur initial avait pu obtenir ce terrain ainsi qu’un deuxième pour un total de 610 ApeCoin (APE) et 2,029 ETH, soit 16 à 17 000 dollars à ce moment-là. C’est ainsi un bénéfice plus que conséquent qui a été réalisé par la vente du terrain numéro 59 906.

Grâce à son achat, n0b0dy.eth devient également le détenteur d’un artéfact unique du metaverse Otherside, à savoir la potion qui est bue par le Bored Ape dans la bande-annonce, qui avait dévoilé le jeu au grand public :

Alors que la vente des terrains avait fait parler d’elle, de par la congestion et les frais qu’elle avait engendrés sur la blockhain Ethereum (ETH), on comprend alors qu’une partie de la communauté ait consenti à un tel investissement face aux bénéfices potentiels.

Pour rappel, les frais de transactions étaient si élevés que 71 718,34 ETH ont été brûlés sur la journée du 1er mai.

Alors que le marché des cryptomonnaies n’est pas sous son meilleur jour, les annonces autour des métavers continuent d’affluer régulièrement. Les dernières en date étant le gendarme financier de Dubaï, qui rejoint le monde virtuel de The Sandbox, ainsi que le Vatican, qui lance une collection de NFT dans le metaverse.

Au sujet des NFTs, l’annonce sensation du moment reste Meta, qui vient d’officialiser l’intégration de ceux-ci sur son réseau social Instagram.

Concernant Yuga Labs, le studio créateur d’Otherside, l’entreprise a annoncé la semaine dernière le remboursement des frais des transactions qui avaient échoué lors de la vente de ses terrains :

We have refunded gas fees to everyone who made a transaction that failed due to network conditions caused by the mint. The fees have been sent back to the wallets used for the initial transaction. Here’s how to find your refund… 🧵

— Yuga Labs (@yugalabs) May 4, 2022