Ondo Finance continue de s'imposer en tant que leader des Real World Assets (RWA) en dépassant le milliard de dollars de valeur totale verrouillée (TVL). Malgré une correction du prix de son token, le projet accélère son expansion et prépare le lancement d’Ondo Global Markets, une plateforme qui pourrait bouleverser l’accès aux actifs financiers traditionnels.

Ondo Finance établit de nouveaux records

Alors que la direction du marché crypto est incertaine et connaît de nombreux rebondissements jour après jour, le secteur des Real World Assets (RWA) se démarque de cette dynamique en affichant une croissance régulière. En effet, cette évolution semble davantage organique que d'autres sous-secteurs de la crypto qui pourraient être comparés à des bulles spéculatives.

Graphique représentant l'évolution de la valeur des RWA

Selon les données du site d'analyse RWA.xyz, la valeur du secteur des Real World Assets est estimée à près de 18 milliards de dollars, avec une évolution de 17,5 % au cours des 30 derniers jours.

Ondo Finance, le protocole qui fait l'objet de cet article n'est pas étranger à cette évolution : il a récemment dépassé la barre symbolique de 1 milliard de dollars de valeur totale verrouillée (TVL).

Graphique représentant l'évolution de la TVL d'Ondo Finance

Malgré cette appréciation remarquable de sa TVL, le prix du ONDO connaît une correction de 35 % au cours des 30 derniers jours.

Au-delà des conditions du marché crypto dans sa globalité qui ne sont pas favorables à une continuation haussière des altcoins d'un point de vue court-terme, Ondo a récemment connu une importante libération de tokens. Cet unlock a participé à créer de l'offre sur le token ONDO, freinant ainsi l'ascension de son prix.

Un projet crypto « Made in USA »

Tout d'abord, il est important de savoir que le projet Ondo s'inscrit dans la narrative des « cryptos américaines ». En effet, selon Donald Trump, les entreprises derrière ces projets « Made in USA » pourraient bénéficier d'avantages fiscaux importants.

Grâce à cette initiative, Donald Trump entend réaliser une de ses promesses électorales, laquelle consiste à faire des États-Unis « un hub mondial pour les cryptomonnaies ».

De plus, l'ONDO fait partie des cryptos que détient l'adresse publique de World Liberty Financial (WLFI), un projet de finance décentralisée (DeFi) chapoté par 2 des fils de Donald Trump, et dont ce dernier a ouvertement fait la promotion.

Selon les données de la plateforme Arkham, WLFI possède plus de 342 000 tokens ONDO, pour une valeur de près de 356 000 dollars à l'écriture de ces lignes.

Les ambitions d'Ondo : la finance traditionnelle on-chain

Contrairement à l'éthique des cypherpunks originels, Ondo ne cherche pas à réinventer le système financier traditionnel mais à l'améliorer en le rendant accessible sur la blockchain.

Ce projet de nature ambitieuse porte un nom : Ondo Global Markets. Bien qu'il n'y ait encore aucune date disponible pour la sortie de ce produit, le site officiel d'Ondo précise que le lancement est prévu « pour plus tard, en 2025 ».

Ondo Global Markets a pour ambition d'être une plateforme pour trader plus de 1 000 titres américains (actions, ETF, obligations...) directement sur la blockchain, à tout instant.

📈 Comment investir dans un ETF en France ?

Sur quelle blockchain pourrait se dérouler cette petite révolution pour les marchés financiers traditionnels ? Directement sur la Ondo Chain, une blockchain de layer 1 également prévue pour 2025. « Les actifs seront déployés sur toutes les blockchains supportées par la Ondo Chain » précise le site officiel d'Ondo.

Nous pouvons notamment remarquer la présence des noms des blockchains Sui, Solana et Polygon sur une autre page du site d'Ondo.

Schéma représentant comment s'articulera l'écosystème de la Ondo Chain

Néanmoins, il est à savoir que les offres d'Ondo Global Markets ne seront pas disponibles aux investisseurs américains. Afin d'investir via cette plateforme, il faudra à minima s'acquitter d'une vérification d'identité (KYC).

Perspectives pour Ondo en 2025

Bien que l'avenir s'annonce radieux pour le projet, en partant du principe qu'il arrive à mener à bien ses ambitions, l'évolution de la TVL d'Ondo n'est pas due à ses ambitions mais plutôt à ses réalisations.

En effet, au cours des derniers mois, Ondo a déployé ses produits sur 10 blockchains différentes, permettant à de nombreux utilisateurs de s'exposer à l'USDY, son stablecoin porteur de rendement de manière native.

Graphique représentant le market cap de l'USDY par blockchain

Néanmoins, la réussite d'Ondo Global Markets, et plus généralement de la Ondo Chain, pourraient être des catalyseurs importants pour l'appréciation du prix du ONDO.

Il sera intéressant d'observer comment Ondo tentera de proposer des actifs, jusqu'alors réservés à la finance traditionnelle sur des plages horaires limitées, de manière liquide à tout moment.

🚀 Découvrez notre sélection des meilleures plateformes crypto

Bien que proposer ce genre de solutions demande de grandes capacités en matière de conformité réglementaire, le gouvernement pro-crypto sous l'égide de Donald Trump semble propice à l'innovation et aux expérimentations.

Il sera également intéressant de connaître les futures tokenomics de la Ondo Chain, lesquelles pourraient stimuler le prix de l'ONDO dans l'éventualité où celui-ci deviendrait le token de gas de la blockchain.

Sources : DeFiLlama, Site officiel d'Ondo

