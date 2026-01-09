La Floride revient à la charge pour une réserve stratégique de Bitcoin

Après avoir occupé le devant de l’actualité au moment de l’élection de Donald Trump, les réserves stratégiques américaines en Bitcoin sont finalement retombées dans un certain oubli. Une situation à laquelle semble vouloir remédier l’État de Floride en 2026.

La Floride relance son projet de réserve de Bitcoin

La campagne présidentielle pro-crypto de Donald Trump a largement séduit grâce à sa promesse de constituer une réserve stratégique gouvernementale de Bitcoin. Un élan depuis largement retombé, avec un projet finalement cantonné à la conservation des BTC saisis lors de procédures pénales, pour peu qu'un État comme New York ne décide pas de vendre ceux de Samouraï Wallet...

Dans le même temps, de nombreux États américains ont décidé de lancer leurs propres réserves avec presque une trentaine de postulants référencés par le site Bitcoin Laws, mais finalement moins d'une dizaine de projets effectifs face à de nombreux rejets exprimés par les instances locales.

Réserves stratégiques de Bitcoin effectives aux États-Unis

Une situation à laquelle semble vouloir remédier le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, connu pour être un fervent défenseur de la politique de Donald Trump au sein de son État. En effet, il ne semble pas avoir digéré le « report indéfini » de sa précédente initiative du genre en mai de l'année dernière.

Est-ce la raison pour laquelle une nouvelle proposition de loi - nommée HB 1039 - vient d'être déposée le 7 janvier par le représentant républicain, John Snyder, pour la session législative de 2026 ? Le but étant de créer une « réserve publique de cryptomonnaies », nommée Florida Strategic Cryptocurrency Reserve, « en tant que fonds spécial distinct du Trésor de l’État ».

Les cryptomonnaies sont des actifs présentant un potentiel stratégique pour renforcer la résilience financière de cet État et le positionner en vue de l’économie numérique de demain. Elles peuvent servir de couverture contre l’inflation et la volatilité économique. La création d’une réserve de cryptomonnaies répond à un objectif d’intérêt public en offrant une sécurité financière accrue aux résidents de cet État, Projet de loi

Une réserve soutenue par des fonds d'État

Dans les faits, ce projet de loi tente de rétablir les propositions pourtant avortées en 2025 permettant notamment de constituer une réserve de Bitcoin en y allouant jusqu'à 10 % de certains fonds de l'État.

Dans le cas présent, aucune allocation minimale n'est spécifiée, puisque le directeur financier de l'État (CFO) aura toute latitude pour décider du calendrier et des modalités du déploiement de ce fonds.

Si sa promulgation intervient effectivement, cette loi pourrait permettre à la Floride d'intégrer le club VIP des États américains qui font avancer la législation en lien aux cryptomonnaies, mais également de devenir la seconde juridiction du genre - après le New Hampshire - à autoriser explicitement l'investissement des fonds publics dans les cryptomonnaies.

Un projet bien évidemment soutenu par le sénateur de l'État de Floride, Joe Gruters, allié inconditionnel du président Trump et déjà inscrit comme soutien actif de la version de 2025. Ce dernier ne manquant pas de souligner le statut d'or numérique associé au Bitcoin, en capacité de créer une protection contre l'inflation.

