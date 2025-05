Le New Hampshire adopte la première réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis

Le New Hampshire devient le premier État américain à légiférer sur l'établissement d'une réserve stratégique de Bitcoin.

Le gouverneur Kelly Ayotte a annoncé sur les réseaux sociaux que le New Hampshire a adopté le projet de loi 302. Cette législation a été votée puis adoptée par le Sénat et la Chambre des représentants de l'État.

Le Trésor de l'État pourra désormais utiliser ses fonds pour investir dans les cryptomonnaies au même titre que les métaux précieux, a déclaré le gouverneur sur X.

New Hampshire is once again First in the Nation! 🎉

Just signed a new law allowing our state to invest in cryptocurrency and precious metals. pic.twitter.com/ua9bawZKbM

— Governor Kelly Ayotte (@KellyAyotte) May 6, 2025