ETF XRP, LTC, DOGE, ADA, SUI : les experts de Bloomberg partagent des prévisions très optimistes

En fin de semaine dernière, l’analyste de Bloomberg James Seyffart a partagé des prévisions optimistes quant à l’approbation d’ETF d’altcoins cette année. Au-delà de ces chiffres allant jusqu’à 95 % de chances, arrêtons-nous aussi sur le potentiel desdits ETF.

Les experts de Bloomberg font leurs prévisions pour les ETF spots d’altcoins

Lorsqu’il est question d’ETF aux États-Unis, les analystes de Bloomberg Eric Balchunas et James Seyffart font figure de référence. Sur ce point, James Seyffert s’est exprimé vendredi sur X, concernant les divers ETF spot en attente d’un verdict de la Securities and Exchange Commission (SEC) et pour lesquels il se montre particulièrement confiant quant à leur approbation cette année :

Eric Balchunas et moi augmentons nos estimations de chances d’approbation pour la grande majorité des demandes d’ETF crypto spot à 90 % ou plus. L’engagement de la SEC est, selon nous, un signe très positif. Le calendrier de ces approbations/lancements est plus incertain. Nous pourrions en parler d’ici un ou deux mois, ou attendre octobre, voire plus tard. La question est de savoir quand, et non si.

Au regard du calendrier ci-dessous, nous observons que les 2 experts expriment leurs réserves sur un éventuel ETF Tron (TRX), qu’ils n’attendent pas avant 2026. Concernant celui sur SUI, ils voient des chances d’approbation s’élever à 60 %, tandis que pour d’autres actifs, ils se montrent bien plus optimistes. Par exemple, Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE) ou bien Polkadot (DOT) sont attendus à 90 %, tandis que Litecoin (LTC), Solana (SOL) et Ripple (XRP) se voient attribuer 95 % de chances :

Estimations des chances d’approbations pour divers ETF d’altcoins

Ainsi, toutes ces estimations ont été revues à la hausse par rapport à celles partagées le mois dernier. Alors, le LTC et le SOL étaient par exemple estimés à 90 %, 85 % pour le XRP ou encore 75 % pour l’ADA et le DOT.

En février, les 2 analystes étaient encore moins optimistes, notamment à 70 % pour le SOL, ou encore à 65 % sur le XRP, tandis que la hache de guerre entre Ripple et la SEC n’était pas encore totalement enterrée.

Des preuves à faire auprès des institutionnels

Même en cas d’approbation pour tous ces ETF, nous avons par exemple pu voir en ce qui concerne Ethereum (ETH) que cela n’était pas nécessairement un gage d’adoption par les investisseurs institutionnels, même si pour ce dernier, nous avons tout de même constaté que les statistiques s’amélioraient.

👉 Pour aller plus loin — L’ETF Ethereum de BlackRock a le vent en poupe : 750 M$ d’achats d’ETH et aucune vente en juin

D’autre part, l’addition des capitalisations de tous les actifs présents dans le tableau plus haut est égale à 290 milliards de dollars environ. Pour appuyer cette idée selon laquelle ces actifs devront faire leurs preuves auprès des investisseurs institutionnels, l’ETH, la deuxième capitalisation du marché, est à peine moins capitalisé que cela, soit 271,42 milliards de dollars lors de l’écriture de ces lignes tandis que les ETF ETH spot américains ne sont capitalisés qu’à 9,82 milliards de dollars.

Plus encore, dans un contexte où les altcoins sont à la traîne, seuls le SOL et le SUI ont réalisé un plus haut historique (ATH) en 2025 dans cette liste. De son côté, le TRX a enregistré un ATH le 4 décembre dernier, tandis que pour tous les autres, le record remonte à 2021, à l’exception du XRP, qui n’a jamais dépassé son plus haut de 2018.

