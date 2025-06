L'ETF Ethereum de BlackRock a le vent en poupe : 750 M$ d'achats d'ETH et aucune vente en juin

D'après les observations d'Arkham, BlackRock a acheté 750 millions de dollars d'ETH en juin, dans le sillage des bonnes performances de son ETF Ethereum. Analysons ces chiffres de plus près.

L’ETF Ethereum de BlackRock profite d’une tendance positive

Jeudi en fin d’après-midi, la plateforme d’analyse on-chain a partagé une infographie particulièrement intéressante au sujet de l’ETF Ethereum spot de BlackRock, l’ETHA, accompagnée de l’observation suivante :

BlackRock achète de l’ETH. BlackRock a acheté plus de 750 millions de dollars d’ETH en juin jusqu’à présent, et n’a pas vendu d’ETH même UNE FOIS. L’ETH va-t-il enfin rattraper le BTC ?

Mouvements de BlackRock sur son ETF Ethereum (ETHA)

❓ Est-ce possible d’investir dans un ETF Ethereum spot en France ?

Du côté des données de SosoValue, sans être parvenu à battre sa série réalisée entre juillet et novembre 2024, l’ETHA a enregistré 29 jours d’entrées nettes positives ou nulles, entre le 7 mai et le 18 mai. Rappelons qu’il s’agit ici de journées de trading et non de journées calendaires.

Sur cette période, ces entrées totalisent donc plus de 1,12 milliard de dollars, dont 698 millions de dollars sur le mois de juin. Concernant le léger décalage entre les données de SoSoValue et celles d'Arkham, précisons qu’elles ne comparent en réalité pas tout à faire les mêmes paramètres.

Et pour cause, avec SosoValue, nous pouvons voir une différence de 52 millions de dollars entre les inflows et les outflows, ce qui fait changer la capitalisation de l’ETF. Pour ce qui est des données partagées par Arkham, ces entrées correspondent aux achats réels d’ETH réalisés par BlackRock pour soutenir son ETF, et ici, c’est donc la quantité d’actifs sous gestion qui change.

Ceci étant dit, il peut donc y avoir des décalages temporaires entre la quantité d’actifs sous gestion d’un ETF et sa capitalisation de marché. À l’heure de l’écriture de ces lignes, celles de l’ETHA s’élèvent respectivement à 4,05 et 4,04 milliards de dollars. Dans un cas comme celui-ci, une différence de 52 millions de dollars représente ainsi un écart d’environ 1,25 %.

Lors de la séance de vendredi, l’ETH Ethereum de BlackRock a enregistré 19,71 millions de dollars de sorties nettes, mettant ainsi fin à sa série du mois de juin. Si cette tendance se poursuit la semaine prochaine, nous pourrions alors nous attendre à ce que le gestionnaire d’actifs répercute cette baisse, mettant également fin à la série mise en avant par Arkham.

Malgré les performances intéressantes de l’ETHA, notons qu’il reste à ce jour 17,39 fois moins capitalisé que son équivalent sur le Bitcoin : l’IBIT. En effet, ce dernier est capitalisé à 70,27 milliards de dollars après la séance de vendredi.

👉 Pour aller plus loin — Où et comment acheter de l’Ether (ETH) ?

En attendant, l’ETH affiche un prix de 2 420 dollars, en baisse de 3,4 % sur 24 heures. Après sa belle envolée entre la fin du mois d’avril et le milieu du mois de mai, l’actif peine maintenant à repartir à la hausse, à l’image du reste du marché crypto qui semble figé dans une sorte d’attentisme.

Sources : X, SosoValue

