Coinbase accompagne les plus grandes banques américaines dans leurs projets crypto

La plateforme Coinbase s’impose comme une actrice à la fois historique et centrale du secteur des cryptomonnaies américain. Une position qui lui permet actuellement d’accompagner les plus grandes banques du pays dans leurs mutations crypto.

Brian Armstrong et Larry Fink parlent crypto

Depuis l’arrivée de l’administration Trump à la Maison-Blanche, les entrepreneurs crypto américains peuvent évoluer dans un environnement réglementaire plus clair et accueillant, bien loin des procès et autres enquêtes à répétition menés par la SEC de l'époque Gary Gensler.

Une situation que le fondateur de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase, Brian Armstrong, appelait de ses vœux depuis de nombreuses années, afin de pouvoir accompagner sereinement les évolutions permanentes de cet écosystème, comme sa rencontre actuelle avec la finance traditionnelle.

En parlant de rencontre, l'événement DealBook Summit organisé ce 3 décembre par le New York Times dans le but de créer du lien entre « les personnes qui façonnent le monde d'aujourd'hui » aura été l'occasion de placer Brian Armstrong aux côtés de Larry Fink, PDG crypto-enthousiaste du leader mondial de la gestion d'actifs BlackRock.

L'occasion d'aborder le sujet très populaire de la tokenisation, dont le développement pourrait connaître la même progression spectaculaire qu'Internet, selon une récent interview de Larry Fink, mais également le statut du Bitcoin, pour lequel le PDG de BlackRock envisage « un cas d’usage important et très vaste », tout en le présentant comme « un actif de la peur ».

Vous possédez du Bitcoin parce que vous craignez pour votre sécurité physique ; vous en possédez parce que vous craignez pour votre sécurité financière. La raison fondamentale de long terme pour laquelle vous en détenez, c’est la dépréciation des actifs financiers causée par les déficits.

Coinbase accompagne « beaucoup des plus grandes banques » dans leurs projets crypto

Dans le même temps, Brian Armstrong aborde des cas plus concrets en lien à l'interconnexion en cours du secteur des cryptomonnaies et de la finance traditionnelle. Une évolution encore difficile face à ce qu'il identifie comme le « classique dilemme de l’innovateur ».

À chaque fois qu’une nouvelle technologie arrive, tous les acteurs historiques doivent décider : est-ce qu’on l’adopte ou est-ce qu’on la combat ? Et dans certaines grandes organisations, c’est assez drôle, parce qu’il peut y avoir une partie de l’entreprise qui se bat contre, tandis qu'une autre l’adopte.

Un contexte au sein duquel le PDG de Coinbase explique comment sa société participe actuellement et activement à la mise en place de projets crypto avec « beaucoup des plus grandes banques », dans le cadre de projets pilotes dans des secteurs comme les stablecoins, la conservation (custody) ou encore le trading crypto.

Face à cette dynamique, certaines banques tentent encore de faire de la résistance afin de protéger leurs marges, notamment en opérant ce que Brian Armstrong appelle une « capture réglementaire », destinée à barrer la route aux cryptomonnaies. Selon lui, rien de plus qu'une sorte de sélection numérique en cours où « les meilleures banques voient une opportunité et s’y engagent ; alors que celles qui se battent contre vont rester derrière ».

Source : DealBook Summit

