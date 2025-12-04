Coinbase accompagne les plus grandes banques américaines dans leurs projets crypto

La plateforme Coinbase s’impose comme une actrice à la fois historique et centrale du secteur des cryptomonnaies américain. Une position qui lui permet actuellement d’accompagner les plus grandes banques du pays dans leurs mutations crypto.

le 4 décembre 2025 à 8:30.

3 minutes de lecture

author image

Hugh Bernard

Coinbase accompagne les plus grandes banques américaines dans leurs projets crypto

Brian Armstrong et Larry Fink parlent crypto

Depuis l’arrivée de l’administration Trump à la Maison-Blanche, les entrepreneurs crypto américains peuvent évoluer dans un environnement réglementaire plus clair et accueillant, bien loin des procès et autres enquêtes à répétition menés par la SEC de l'époque Gary Gensler

Une situation que le fondateur de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase, Brian Armstrong, appelait de ses vœux depuis de nombreuses années, afin de pouvoir accompagner sereinement les évolutions permanentes de cet écosystème, comme sa rencontre actuelle avec la finance traditionnelle.

✍️ Découvrez notre top 7 des banques les plus crypto-friendly en France

En parlant de rencontre, l'événement DealBook Summit organisé ce 3 décembre par le New York Times dans le but de créer du lien entre « les personnes qui façonnent le monde d'aujourd'hui » aura été l'occasion de placer Brian Armstrong aux côtés de Larry Fink, PDG crypto-enthousiaste du leader mondial de la gestion d'actifs BlackRock.

L'occasion d'aborder le sujet très populaire de la tokenisation, dont le développement pourrait connaître la même progression spectaculaire qu'Internet, selon une récent interview de Larry Fink, mais également le statut du Bitcoin, pour lequel le PDG de BlackRock envisage « un cas d’usage important et très vaste », tout en le présentant comme « un actif de la peur ».

blockquote icon

Vous possédez du Bitcoin parce que vous craignez pour votre sécurité physique ; vous en possédez parce que vous craignez pour votre sécurité financière. La raison fondamentale de long terme pour laquelle vous en détenez, c’est la dépréciation des actifs financiers causée par les déficits.

Coinbase : inscrivez-vous sur l'exchange crypto le plus réputé au monde
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Coinbase accompagne « beaucoup des plus grandes banques » dans leurs projets crypto

Dans le même temps, Brian Armstrong aborde des cas plus concrets en lien à l'interconnexion en cours du secteur des cryptomonnaies et de la finance traditionnelle. Une évolution encore difficile face à ce qu'il identifie comme le « classique dilemme de l’innovateur ».

blockquote icon

À chaque fois qu’une nouvelle technologie arrive, tous les acteurs historiques doivent décider : est-ce qu’on l’adopte ou est-ce qu’on la combat ? Et dans certaines grandes organisations, c’est assez drôle, parce qu’il peut y avoir une partie de l’entreprise qui se bat contre, tandis qu'une autre l’adopte.

🗞️ Voici les 4 grandes tendances pour 2026 selon Coinbase

Un contexte au sein duquel le PDG de Coinbase explique comment sa société participe actuellement et activement à la mise en place de projets crypto avec « beaucoup des plus grandes banques », dans le cadre de projets pilotes dans des secteurs comme les stablecoins, la conservation (custody) ou encore le trading crypto.

Face à cette dynamique, certaines banques tentent encore de faire de la résistance afin de protéger leurs marges, notamment en opérant ce que Brian Armstrong appelle une « capture réglementaire », destinée à barrer la route aux cryptomonnaies. Selon lui, rien de plus qu'une sorte de sélection numérique en cours où « les meilleures banques voient une opportunité et s’y engagent ; alors que celles qui se battent contre vont rester derrière ».

Ouvrir un compte bancaire chez bunq en seulement 5 minutes
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Source : DealBook Summit

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Passionné par les cryptomonnaies et le principe de décentralisation depuis de nombreuses années, je souhaite partager cette expérience avec le plus grand nombre. Je m'attache également à décrypter les enjeux associés à l'évolution de cet écosystème au sein de la finance traditionnelle.

Hugh Bernard

426 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur Etats-Unis

Voir plus
Tout voir

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Pourquoi le Bitcoin (BTC) chute-t-il de nouveau à 86 000 dollars ?

Pourquoi le Bitcoin (BTC) chute-t-il de nouveau à 86 000 dollars ?

 Bitcoin : un portefeuille de l’ère Satoshi se réveille après 15 années de sommeil

Bitcoin : un portefeuille de l’ère Satoshi se réveille après 15 années de sommeil

 Cryptos : dans un mois, le fisc verra automatiquement tout ce que vous tradez

Cryptos : dans un mois, le fisc verra automatiquement tout ce que vous tradez

 Bitcoin approche de sa limite : Il n'en reste plus que 5 % à miner

Bitcoin approche de sa limite : Il n'en reste plus que 5 % à miner