Un amiral américain voit dans Bitcoin un levier stratégique dans les rapports de force internationaux

Bitcoin continue de s’imposer dans les débats stratégiques, bien au-delà de son rôle initial de monnaie numérique. Lors d’une audition au Sénat américain, l’amiral Samuel Paparo a décrit le réseau comme un outil informatique capable de soutenir la puissance des États-Unis, notamment en matière de cybersécurité.

Un amiral américain intègre Bitcoin dans la réflexion stratégique militaire

Depuis plusieurs années, Bitcoin sort progressivement du cadre financier spéculatif pour être analysé comme une infrastructure stratégique participant à la géopolitique.

Dans la période actuelle de hausse de tensions entre puissances économiques et militaires, certains États ne se contentent plus d’observer le BTC, ils facilitent même le minage sur leur territoire, que ce soit pour accumuler du BTC ou pour se positionner dans la ruée vers le hashrate.

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Hier, l’amiral Samuel Paparo, commandant des forces américaines dans la zone Indo-Pacifique, a été interrogé par le sénateur alabamien Tommy Tuberville sur le rôle de la réserve stratégique de Bitcoin créée par Donald Trump face à la Chine.

Extrait de l'échange entre le sénateur Tuberville et l'amiral Paparo

En réponse, l’amiral Paparo marque un décalage et plutôt que de se positionner sur la pertinence d’une réserve stratégique, il recentre son analyse sur la nature même du protocole. Pour lui, l’enjeu principal n’est pas l’accumulation de Bitcoin en tant qu’actif, mais les propriétés techniques du réseau.

Il décrit Bitcoin comme une combinaison de cryptographie, de blockchain et de mécanisme de « Proof of Work » (preuve de travail), un ensemble qui constitue ce que l’on appelle le consensus de Nakamoto, c’est-à-dire un système préservant la neutralité et la résistance aux attaques de Bitcoin.

Bitcoin est une réalité. C’est un outil informatique précieux en tant qu’instrument de projection de puissance. Et au-delà de son cadre économique, il possède des applications informatiques très importantes en matière de cybersécurité.

Selon l’amiral Paparo, Bitcoin constitue un système de transfert de valeur pair-à-paire et sans confiance, capable de fonctionner sans intermédiaire. Sans formuler de recommandations immédiates au Congrès, l’amiral souligne que toute technologie contribuant aux instruments de puissance nationale des États-Unis mérite d’être étudiée.

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Bitcoin : Une technologie qui dépasse l’intérêt économique court-termiste

Si l’attention des dernières années autour de Bitcoin s’est largement concentrée sur ses usages financiers, notamment à travers les produits d’investissement comme les ETF ou actions de Treasury Companies, ce n’est pas nécessairement cet aspect qui constitue la tendance de fond de sa valorisation.

Cette lecture, centrée sur la rareté de l’actif ou sa limite de 21 millions d'unités, peut attirer une partie des investisseurs, mais elle ne suffit pas à expliquer son utilité.

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L’intervention de l’amiral Samuel Paparo met en avant une autre dimension souvent oubliée des politiciens comme le sénateur Tuberville, celle d’une infrastructure technique reposant sur un consensus distribué, robuste et difficile à attaquer.

Le consensus de Nakamoto structure un système d'échange qui dépasse la simple logique monétaire. À plus long terme, ce sont ces propriétés technologiques qui soutiendront l’intérêt pour Bitcoin, au-delà des cycles et des dynamiques purement spéculatives.

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Source : Sénat (01:08:30 - 01:10:30)

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