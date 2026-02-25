La capitalisation de l'USDT de Tether affiche 2 mois consécutifs de baisse - Une première depuis l'affaire Terra

La capitalisation du stablecoin USDT de Tether affiche 2 mois consécutifs de baisse, du jamais vu depuis l’effondrement de l’écosystème Terra en 2022. Qu’est-ce que cela implique pour le marché crypto ?

La capitalisation du stablecoin USDT s'inscrit à la baisse

La capitalisation du stablecoin USDT de Tether s'impose la plupart du temps pour sa capacité à résister aux aléas du marché crypto, mais également aux vents réglementaires défavorables en provenance de juridictions de premier plan comme l'Union européenne ou les États-Unis.

En effet, son rejet confirmé de ces espaces économiques incontournables depuis la mise en place d'un encadrement plus strict des émetteurs de ces cryptomonnaies stables au cours de l'année dernière ne semble pas avoir modifié la courbe ascendante de sa capitalisation, en hausse de plus de 30 % depuis janvier 2025.

Pourtant, cette ascension continue vient de rencontrer un obstacle de taille, suite à l'effondrement actuel du marché crypto qui a déjà effacé plus de 50 % de la valeur du Bitcoin depuis son dernier sommet. De quoi imposer 2 mois négatifs consécutifs à une capitalisation qui pointe actuellement à 183,5 milliards de dollars.

La capitalisation de l'USDT de Tether affiche une baisse sur les 2 derniers mois.webp

Une baisse de 1 % en janvier à laquelle vient donc s'ajouter le recul actuel de 0,8 % enregistré pour le mois de février. Rien de catastrophique au premier abord, si cela ne représentait pas une situation qui ne s'était plus produite depuis l'effondrement de l'écosystème Terra, en 2022, suite à l'évaporation cataclysmique de 40 milliards de dollars.

Une contraction inquiétante de la liquidité disponible

Une stagnation qui s'impose sur l'ensemble du marché des stablecoins, qui peine à se détacher du seuil symbolique des 300 milliards de dollars franchi début octobre, presque exactement au moment où le Bitcoin enregistrait son dernier sommet historique à 126 000 dollars... avant d'entamer sa descente aux enfers.

Le stablecoin USDC de Circle affiche un bilan à peine plus positif - mais clairement plus volatil - avec une baisse de 6 % de sa capitalisation sur le mois de janvier quasiment résorbée en février (0,5 % de baisse au total) pour revenir se positionner aux environs des 75 milliards de dollars, pendant que l'USDS (ancien DAI) affiche une hausse insolente de 11 % sur les 30 derniers jours pour atteindre 6,9 milliards de dollars.

De quoi inquiéter les analystes, qui voient dans cette stagnation de la capitalisation des 2 principaux stablecoins une contraction évidente de la liquidité disponible sur le marché crypto, d'autant plus si l'on considère le manque d'intérêt affiché pour les ETF spot américains.

Serait-ce une opportunité à saisir pour les stablecoins adossés à d'autres devises, comme l'euro qui représente tout juste 0,25 % de la capitalisation globale du marché. La réponse pourrait intervenir lors du lancement du stablecoin soutenu par le consortium Qivalis, composé de 12 acteurs bancaires européens de premier plan, prévu avant la fin de l'année.

