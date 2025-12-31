Bitwise dépose 11 nouvelles demandes d'ETF crypto, dont Aave, Bittensor, Uniswap, Hyperliquid et Zcash

Le gestionnaire de fonds Bitwise vient de déposer 11 demandes pour des ETF crypto « Strategy » en cette fin d’année. En liste : Bittensor (TAO), Uniswap (UNI), Ethena (ENA), Hyperliquid (HYPE), Tron (TRX), Zcash (ZEC), Starknet (STRK), Canton (CC), Aave, Near et Sui.

le 31 décembre 2025 à 11:00.

3 minutes de lecture

author image

Hugh Bernard

Bitwise dépose 11 demandes d'ETF crypto

L'année 2025 n'aura pas nécessairement été celle de l'explosion promise des ETF crypto spot, à la suite de l'approbation historique des fonds négociés en bourse pour le Bitcoin et Ethereum en 2024. En effet, le nouveau président de la Securities and Exchange Commission (SEC), Paul Atkins, aura finalement attendu la fin de l'année pour libérer au compte-goutte ces produits financiers en suspens depuis de nombreux mois.

Suite à cette ouverture réglementaire, les lancements des ETF spot appliqués à Solana (SOL) et au XRP de Ripple se sont rapidement imposés comme les succès de l'année dans le secteur. Pendant ce temps, les gestionnaires de fonds continuent de déposer toujours plus de demandes sur le bureau de la SEC.

✍️ Pour approfondir sur le sujet - Les ETF Bitcoin spot expliqués : tout ce que vous devez savoir

Une dynamique récemment intensifiée en cette fin d'année, suite au dépôt de 11 nouvelles demandes d'ETF crypto effectuées par la société Bitwise ce 30 décembre. Des fonds négociés en bourse inscrits dans son offre « Strategy », impliquant des investissements directs et indirects dans les projets concernés.

Liste des 11 demandes d'ETF crypto déposées par Bitwise

Liste des 11 demandes d'ETF crypto déposées par Bitwise

 

Dans le détail, ces 11 nouveaux ETF crypto concernent les projets très populaires : Bittensor (TAO), Uniswap (UNI), Ethena (ENA), Hyperliquid (HYPE), Tron (TRX), Zcash (ZEC), Starknet (STRK), Canton (CC), Aave (AAVE), Near (NEAR) et Sui (SUI). De quoi séduire une large gamme d'investisseurs.

Des ETF crypto avec option contrats dérivés

Ces demandes d'ETF crypto déposées par Bitwise impliquent des fonds mixtes qui investiront jusqu'à 60 % de leurs actifs directement dans la cryptomonnaie concernée et les 40 % restants « dans des titres émis par un ou plusieurs produits négociés en bourse qui investissent directement, fournissent une exposition, répliquent la performance ou présentent des caractéristiques de négociation et/ou de performance de prix similaires à celles » du token.

Une stratégie qui peut également impliquer des investissements dans des contrats dérivés - comme les contrats à terme et les accords de swap - basés sur le token concerné, avec une part estimée à « au moins 80 % de ses actifs nets » exposés à cet ensemble de produits financiers crypto.

🗞️ Ces 3 tendances devraient dominer le marché crypto en 2026, selon les analystes de Coinbase

Fait important : ces fonds négociés en bourse ne correspondent pas à des ETF crypto spot au sens propre du terme, car ils ne permettent pas de détenir en direct 100 % des cryptomonnaies dont ils répliquent les performances.

Avec ces nouveaux fonds crypto négociés en bourse, Bitwise tente sans aucun doute de surfer sur le succès de son ETF BSOL appliqué à Solana, dont le lancement en octobre dernier s'est rapidement imposé comme le meilleur de l'année dans le domaine, avant que le XRP de Ripple ne vienne lui voler la vedette quelques semaines plus tard.

Source : Bitwise

Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

