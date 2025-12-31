Ces 3 tendances devraient dominer le marché crypto en 2026, selon les analystes de Coinbase

Dans un récent rapport d’analyse, les spécialistes de la plateforme Coinbase ont dressé un bilan de l’année écoulée, tout en tentant de déterminer les 3 grandes tendances à surveiller pour une année 2026 déjà identifiée comme « un passage de la théorie à la mise en pratique » pour l’écosystème crypto.

Coinbase présente des « perspectives prudemment optimistes » pour 2026

Après une année 2025 dominée par une ouverture réglementaire sans précédent aux États-Unis et une adoption boursière et institutionnelle accélérées, les analystes de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase se sont prêtés à l'exercice de l'anticipation pour 2026.

En effet, l'administration Trump a très clairement ouvert la voie à une nouvelle ère de développement pour le secteur des cryptomonnaies, désormais largement dirigé en dehors de son écosystème initial, avec des outils comme la tokenisation des actifs du monde réel ou encore la multiplication des Digital Asset Treasuries (DAT).

Calendrier des avancées réglementaires aux États-Unis en 2025

De quoi permettre aux analystes de Coinbase de présenter des « perspectives prudemment optimistes » pour le début de l'année prochaine, en partie grâce à une économie américaine présentée comme « résiliente », en capacité de s'imposer comme « un amortisseur face au ralentissement des indicateurs macroéconomiques globaux ».

Dans ce contexte, nous pensons que la configuration du marché crypto au premier semestre 2026 ressemble davantage à 1996 qu’à 1999 (autrement dit, nous abordons l’année prochaine de manière constructive), tout en reconnaissant que la zone d’incertitude reste large. Coinbase

L'année 2025 aura également été celle d'une mutation de la finance décentralisée (DeFi), vers un modèle de « tokenomics 2.0 » en capacité de « relier l’économie des détenteurs de tokens à l’usage réel des plateformes » avec des logiques telles que le partage des frais, les rachats de tokens et les mécanismes de buy-and-burn.

Au programme : stablecoins, marchés prédictifs et perpétuels

Une fois le bilan de 2025 validé, les analystes de Coinbase se sont penchés sur les perspectives offertes pour l'année à venir. Une dynamique largement dominée par la mise en pratique des cas d'usage les plus populaires du secteur des cryptomonnaies, au-delà des simples élans narratifs qui animaient jusque-là son marché de façon (très) saisonnière.

La première tendance identifiée concerne « la composabilité des produits dérivés crypto », notamment avec l'essor sans précédent des DEX perpétuels comme Hyperliquid (HYPE). Des contrats perpétuels devenus de véritables éléments fondamentaux au sein de la DeFi, en se connectant aux mécanismes de prêt, de collatéral et de couverture.

Alors que la participation mondiale des particuliers aux actions américaines poursuit sa progression structurelle, nous pensons que les perps sur actions pourraient devenir le choix privilégié d’une nouvelle génération de traders particuliers, en combinant un accès 24/7 avec une utilisation plus efficace du capital. Coinbase

Viennent ensuite les marchés prédictifs, dont les volumes devraient continuer à augmenter en 2026. En particulier avec la perspective de voir apparaître des agrégateurs associés « comme une couche d’interface dominante, capable de consolider des milliards de dollars de volumes hebdomadaires ».

Enfin, les analystes de Coinbase identifient les stablecoins et les paiements comme le troisième élément essentiel de ce classement, en particulier face au développement accéléré de l'intelligence artificielle (IA) dont les agents commencent à régler de multiples transactions de machine-à-machine, sans oublier « les transactions transfrontalières, les envois de fonds (remittances) et les plateformes de gestion de la paie ».

Source : Coinbase

