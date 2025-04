Bitcoin : Les institutionnels et les whales achètent, les particuliers revendent

Alors que le Bitcoin repasse la barre des 90 000 dollars, les fonds souverains, entreprises cotées et États renforcent leurs positions stratégiques, voyant en BTC une réserve de valeur face à l’inflation — là où les investisseurs individuels prennent leurs profits. On vous explique.

Les institutionnels achètent, les particuliers vendent

Alors que le prix du Bitcoin est repassé au-dessus des 90 000 dollars, la dynamique du marché révèle un changement de profil chez les acheteurs.

Selon John D’Agostino, responsable de la stratégie chez Coinbase Institutional, les fonds souverains et grandes institutions financières ont intensifié leurs achats de BTC le mois dernier, pendant que les investisseurs particuliers prenaient leurs profits via les ETF ou les marchés au comptant.

Invité sur CNBC, D’Agostino a comparé le Bitcoin à l’or : « Il s’échange désormais sur la base de ses caractéristiques fondamentales : rareté, immuabilité et portabilité. Il se comporte comme les partisans de Bitcoin l’avaient toujours espéré. » Selon lui, très peu d’actifs partagent ces qualités, et Bitcoin fait partie de cette courte liste.

Cette tendance à l’accumulation institutionnelle s’inscrit dans une stratégie plus large : utiliser le Bitcoin comme réserve de valeur face aux chocs macroéconomiques, à l’érosion monétaire et à l’incertitude géopolitique. C'est dans cette optique que plusieurs États, comme le Salvador ou le Bhoutan, ont déjà officialisé l’achat de Bitcoin dans leurs réserves nationales.

Aux États-Unis, des États proposent également des projets de loi pour intégrer le BTC dans leurs trésoreries, dans une logique de couverture contre la dépréciation des monnaies fiduciaires.

Sur le plan des entreprises, Michael Saylor et son entreprise Strategy (anciennement MicroStrategy) continuent d’incarner ce mouvement, ayant transformé leur modèle en une véritable société de détention de Bitcoin.

D'ailleurs, le 20 avril dernier, le PDG de Strategy annonçait que plus de 13 000 institutions détenaient une exposition directe à son entreprise, et que 55 millions de personnes y étaient indirectement exposées via des fonds ou des produits dérivés.

Metaplanet, désormais considérée comme le « Strategy asiatique » - qui a récemment accueilli Eric Trump à son conseil, continue également d'accumuler. La firme vient d'ailleurs de dépasser le seuil des 5 000 BTC détenus, soit 462 millions de dollars au cours actuel du Bitcoin.

Ainsi, bien que Strategy soit clairement leader de l'adoption du Bitcoin au sein des entreprises, de nombreuses autres lui emboîtent le pas.

Nous pouvons également faire remarquer que d'autres, comme Tesla, ont acheté du Bitcoin il y a un certain temps déjà et le conservent sans en acheter davantage.

Le BTC sera-t-il enfin bientôt considéré comme une valeur refuge telle que l'or ?

Il est intéressant de noter que du côté des whales, l'accumulation se poursuit de manière importante depuis 3 mois - là où les ETF faiblissent, au contraire. Si l'on considère les adresses détenant plus de 1 000 BTC, ces dernières sont en hausse depuis la fin du mois de janvier.

Nombre d'adresses détenant plus de 1 000 BTC (en orange) et prix du Bitcoin (en noir)

Dans son dernier rapport, Bitfinex a souligné que le Bitcoin montrait une solidité remarquable.

Après avoir connu une correction de 32 % depuis ses sommets de janvier, l’actif s’est repris, affichant une capacité de rebond qui contraste avec la nervosité ambiante.

Alors que les marchés actions restent sous pression – avec un S&P 500 en retrait et un VIX à des niveaux de stress extrêmes – le BTC se rapproche davantage du comportement de l’or, dont le cours vient de franchir un nouveau record.

Ce décalage croissant face aux actifs risqués classiques renforce le statut émergent de Bitcoin comme valeur refuge, de plus en plus perçu non pas comme un simple actif spéculatif, mais comme un équivalent numérique à l’or au sein des portefeuilles.

Le temps nous dira bientôt s'il s'agit là d'une performance momentanée, ou si le Bitcoin pourra bientôt être considéré comme un actif isolé des secousses de marché.

Sources : Bitfinex, Glassnode

