Tesla détient encore près d'un milliard de dollars en cryptomonnaies

Tesla a publié son rapport trimestriel cette semaine. Si le constructeur automobile présente des résultats en baisse (19,34 milliards de dollars contre les 21,37 milliards attendus), il n’a pas pour autant vendu ses cryptomonnaies.

Le dernier document enregistré auprès de la SEC fait ainsi état d’actifs numériques détenus par la firme, très largement du Bitcoin. Ces cryptomonnaies représenteraient au cours actuel 951 millions de dollars.

Si l’entreprise communique moins autour des cryptomonnaies ces dernières années, elle ne semble donc pas décidée à vendre ses BTC. Achetés en 2021, ils étaient censés conduire à une acceptation des paiements en cryptomonnaies pour les clients de Tesla. Mais Elon Musk s’était au final ravisé.

Bien que les résultats aient déçu, l’action TSLA a bondi, portée en partie par un soulagement sur les marchés financiers. Elle clôturait à 4,6 % de hausse hier. Cela ne compense cependant pas une chute très nette sur le mois (-14,5 %). Quant au Dogecoin (DOGE), historiquement associé à Elon Musk, il profite lui aussi du regain généralisé, avec une hausse de 11,4 % sur les dernières 24h.

