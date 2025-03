Eric Trump devient conseiller de cette entreprise pour développer sa trésorerie Bitcoin (BTC)

Depuis plusieurs mois maintenant, la société japonnaise Metaplanet accumule du Bitcoin (BTC) dans sa trésorerie. Afin de poursuivre ses efforts dans ce sens, elle a annoncé cette nuit la nomination d'Eric Trump, l'un des fils du président américain, à son tout nouveau « Conseil stratégique ».

Ainsi, l'entreprise a vanté les qualités entrepreneuriales de l'intéressé, qui auraient ainsi motivé ce choix :

En tant que leader d’entreprise et entrepreneur mondialement reconnu, Eric Trump apporte une vaste expérience dans l’immobilier, la finance, le développement de marques et la croissance stratégique des entreprises. Il est devenu une voix influente et un défenseur de l’adoption des actifs numériques à l’échelle mondiale.