Le gouvernement américain connaîtrait l'identité de Satoshi Nakamoto depuis des années, selon un avocat

Le gouvernement américain aurait-il démasqué Satoshi Nakamoto ? Oui, selon un avocat, qui veut forcer le Département de la Sécurité intérieure des États-Unis à révéler ce qu’il sait. Qu’en penser ?

Le gouvernement américain et Satoshi Nakamoto

James Murphy, un avocat américain spécialisé dans les cryptomonnaies, a assigné en justice le Département de la Sécurité intérieure (DHS) ce mois. Il affirme en effet que le gouvernement sait depuis de nombreuses années qui est Satoshi Nakamoto, et qu’une rencontre aurait eu lieu avec le (ou les) créateur(s) de Bitcoin (BTC) avant 2019.

👉 Notre guide pour acheter facilement du Bitcoin

L’avocat se base sur une affirmation de Rana Saoud, une agente du DHS, qui affirmait en 2019 que plusieurs de ses collègues avaient rencontré les responsables de la création de la cryptomonnaie. Dans une vidéo YouTube – non authentifiée à ce stade – on entend l’agente relater les faits :

Des agents se sont rendus en Californie et ils ont réalisé qu’il [Satoshi Nakamoto NDLR] n’était pas le seul créateur, qu’il y avait 3 autres personnes.

Investissez dans le Bitcoin et sécurisez votre patrimoine

Publicité - Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/fees Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 51% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( en savoir plus

Une action en justice pour débusquer Satoshi Nakamoto

James Murphy se base sur cet extrait pour demander au DHS de révéler les informations qu’il détiendrait, citant un texte de loi qui permet aux citoyens d’accéder aux informations des agences gouvernementales.

Si cet entretien a réellement eu lieu comme l’affirme l’agente du DHS, il devrait y avoir des documents liés.

À ce stade, le DHS n’a pas répondu à la requête de James Murphy, ni publié de réponse à l’action en justice qui a été déclenchée. Comme souvent quand il s’agit de Satoshi Nakamoto, les théories abondent, mais il convient de rester très prudent tant que des éléments concrets n’ont pas été présentés.

💡 Dans l’actualité – 107 milliards de dollars en Bitcoin (BTC) : Arkham identifie 22 000 adresses appartenant à Satoshi Nakamoto

En 2024, un documentaire de HBO affirmait que Satoshi Nakamoto était en réalité Peter Todd, un développeur – affirmation que l’intéressé a catégoriquement nié. La même année, un entrepreneur londonien a « révélé » qu’il était Satoshi Nakamoto, sans en apporter la moindre preuve. Craig Wright, qui affirme depuis des années être le créateur de Bitcoin, a été condamné à de la prison et n’a jamais pu fournir de preuves non plus.

La liste des prétendants au trône est donc longue. Comme souvent quand il s’agit de Satoshi Nakamoto, le mystère suscite l’enthousiasme. Il faut dire qu’il y a un intérêt financier à cela : l’homme disposerait de 85 milliards de dollars de Bitcoin, une somme gigantesque qui aurait le potentiel de déstabiliser les marchés.

Recevez 20 $ en Bitcoin avec le code CRYPTOAST20 sur Gemini

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : James Murphy via X

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital