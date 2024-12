Craig Wright, celui qui a prétendu être Satoshi Nakamoto, condamné à de la prison ferme

Pendant des années, Craig Wright affirmait être Satoshi Nakamoto, au point de mener des actions judiciaires et de breveter des technologies basées sur Bitcoin pour prouver qu'il en était bien le créateur. Plus tôt cette année, la justice britannique a reconnu qu'il n'était pas Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin. Elle est finalement allée plus loin, le condamnant à une peine de prison ferme.

Faketoshi, celui qui se faisait passer pour Satoshi Nakamoto

Craig Wright, cet informaticien australien qui a faussement prétendu être Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin, a été reconnu coupable d'outrage au tribunal et condamné à 3 ans d'emprisonnement : 2 ans avec sursis et 1 an ferme.

Durant des années, Craig Wright a clamé haut et fort qu'il était Satoshi Nakamoto. Pendant un temps, la communauté crypto a cherché à le croire, lui laissant le bénéfice du doute. Toutefois, elle s'est vite aperçue au fil de ses interventions publiques, que bon nombre de ses dires n'étaient que pur tissu de mensonges.

🔎 Qui est Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin (BTC) ?

Tentant à tout prix d'obtenir les droits de propriété intellectuelle du livre blanc de Bitcoin, la Crypto Open Patent Alliance (COPA) n'a eu d'autre choix que d'intenter une action en justice contre celui qu'on surnomme « Faketoshi », en février 2024. La COPA exigeait une déclaration officielle de sa part avouant qu'il n'est pas Satoshi Nakamoto.

Au final, le juge britannique James Mellor a confirmé que Craig Wright n'était pas le créateur de Bitcoin, notamment convaincu par les arguments de la COPA, mais aussi par le témoignage d'Adam Black, l'un des pionniers de la preuve de travail.

Ainsi, James Mellor a interdit à Craig Wright d'intenter une action judiciaire en lien avec Bitcoin. Alors qu'il semblait que l'informaticien ait compris la leçon, Faketoshi n'a pas su respecter l'ordonnance du juge.

Craig Wright ne respecte pas une ordonnance du juge, ce dernier l'envoie à la case prison

En effet, en octobre, Craig Wright a porté réclamation auprès du tribunal, souhaitant obtenir un dédommagement de plus de 1,1 milliard de dollars au titre de la soi-disant perte des droits de propriété intellectuelle du livre blanc de Bitcoin.

Faketoshi a donc été arrêté et dans le cadre de son nouveau procès, James Mellor a déclaré que Craig Wright « avait commis une violation manifeste » de son ordonnance. Pour le juge, l'outrage à tribunal est « flagrant, au-delà même de tout doute raisonnable ». C'est pourquoi il l'a condamné à de la prison ferme.

« Je ne crois toujours pas que les points que vous avez abordés soient corrects, » a répondu Craig Wright au juge, assurant qu'il ferait appel de sa décision. Il s'en est également pris à la COPA, affirmant que l'organisation « n'a qu'un seul objectif : me poursuivre en justice ».

Plus de 16 ans après la publication du livre blanc de Bitcoin, l'identité de Satoshi Nakamoto n'a toujours pas été révélée. Cela fait maintenant plus de 14 ans que le créateur du BTC n'a pas donné concrètement signé de vie. On estime qu'il pourrait être à la tête de près de 1,1 million de Bitcoins, d'une valeur de plus de 100 millions de dollars selon le cours actuel du BTC.

Source : The Independent

