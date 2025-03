Base promet d'être 2 fois plus rapide que Solana avec cette mise à jour

Aujourd'hui, Base domine très largement le secteur des layer 2 en termes d'activité. Et le layer 2 de Coinbase, l'un des plus grands exchanges de cryptomonnaies au monde, s'apprête à être 10x plus rapide avec l'arrivée des « Flashblocks ».

Base bientôt la blockchain EVM la plus rapide ?

200 millisecondes : c'est le temps qu'il faudra à Base, le layer 2 de l'exchange de cryptomonnaies américain Coinbase, pour « pré-confirmer » ses blocs. Autrement dit, cette nouveauté baptisée « Flashblocks » permettra à Base d'être 10x plus rapide qu'aujourd'hui, mais fera également d'elle la blockchain compatible EVM la plus rapide à ce jour.

Précisons d'emblée qu'il ne s'agit pas là d'un système de finalisation de bloc quasi-instantané, même si l'idée s'en rapproche. Pour faire simple, les Flashblocks sont des blocs « partiels » diffusés aux nœuds du réseau toutes les 200 ms, avec un mécanisme de protection contre les annulations.

Une nouveauté qui devrait renforcer la croissance de Base, et qui est déjà disponible sur le testnet Sepolia. L'implémentation des Flashblocks sur le mainnet est pour le moment prévue au 2e trimestre de l'année en cours.

La technologie des Flashblocks n'est cependant pas l'exclusivité de Base, du moins pour le moment. Unichain, le layer 2 récemment lancé du DEX Uniswap, prévoit également de l'inclure sur sa blockchain. Pour le moment, l'Unichain affiche tout de même de belles performances, avec un temps de bloc d'une seconde.

Expérience utilisateur simplifiée et moins de friction

L'introduction des Flashblocks occupe la tête d'affiche des nouveautés attendues pour Base, mais le layer 2 de Coinbase a inclus de nouvelles choses intéressantes sur sa roadmap.

Les Base Appchains, tout d'abord, constituent des layer 3 basés sur l'op-enclave, une amélioration de l'OP Stack. Particulièrement adaptés pour les applications à forts volumes transactionnels (pour les jeux, par exemple), les Appchains sont des sous-réseaux dédiés aux dites applications.

En offrant des espaces de blocs dédiés, elles permettent à leurs applications de répondre de manière efficiente à de fortes demandes. En somme, cela ouvre la voie à des applications Web3 plus performantes, avec des coûts réduits et une plus grande flexibilité. Selon Base, les applications Blocklords, Super Champs et Metacade prévoient déjà de lancer leur appchain.

✍️ Dans l'actualité similaire — Coinbase : la SEC abandonne ses poursuites contre l’exchange crypto

Enfin, Base a introduit les Smart Wallet Sub Accounts, une amélioration globale de l'expérience utilisateur on-chain, notamment pour ceux qui utilisent différents wallets et qui se retrouvent confrontés à des montagnes de pop-up et autres autorisations à donner lors de leurs opérations.

Également disponibles sur le testnet de Base, les Smart Wallet Sub Accounts devraient eux aussi débarquer sur le mainnet au 2e trimestre de l'année 2025.

Avec plus de 4,6 millions d'adresses actives par semaine, Base est de très loin le layer 2 avec le plus d'activité, puisqu'il représente plus de 50 % de l'activité globale de ce type de blockchain sur cette métrique.

Sources : Documentation, growthepie

