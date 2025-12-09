Les hésitations actuelles sur le marché des cryptomonnaies ne font pas nécessairement les affaires des ETF crypto spot américains. Malgré tout, les fonds récemment lancés pour le XRP de Ripple cumulent les succès, au point de faire 3 fois mieux que Solana sur la même période.

Les ETF XRP font 3 fois mieux que ceux appliqués au SOL de Solana

Après de longs mois d'attente, la SEC américaine a enfin décidé en cette fin d'année d'approuver les premiers ETF crypto spot, autres que ceux déjà en place pour le Bitcoin et Ethereum. Un club VIP au sein duquel sont arrivées les cryptomonnaies SOL de Solana, Dogecoin (DOGE) et plus récemment le XRP de Ripple.

Rapidement, le fonds BSOL de Bitwise va afficher un démarrage présenté comme le meilleur de l'année pour ce secteur, mais c'était avant que le marché ne s'ouvre au XRP de Ripple, dont le tout premier ETF lancé par Canary Capital va faire exploser les compteurs quelques semaines plus tard.

✍️ Acheter du XRP (Ripple) : Voici les 4 meilleures plateformes en 2025

Une position dominante qui va se voir renforcée par l'arrivée d'autres ETF, au point d'afficher les meilleurs résultats en termes d'entrées nettes, avec un montant sous gestion désormais estimé à plus de 920 millions de dollars depuis leur lancement qui fait 3 fois mieux que le SOL de Solana sur la même période, avec 270 millions de dollars.

Flux enregistrés sur le marché des ETF XRP spot

50 € de BTC offerts avec le code FINST50 après 5 000€ tradés en novembre*

Le boom des ETF va se poursuivre

Un succès pour les ETF XRP spot américains qui s'impose à contre-courant de la tendance générale sur le marché des fonds crypto négociés en bourse, avec des ETF SOL spot qui enregistrent déjà leurs premières sorties nettes depuis la fin du mois de novembre, pendant que les ETF Bitcoin et Ethereum continuent d'enregistrer des sorties massives sur les dernières semaines.

🗞️ L'ETF Bitcoin spot de BlackRock (IBIT) enregistre sa plus longue série de sorties hebdomadaires

Une situation compliquée qui n'a rien de critique, selon la directrice de Bitwise Asset Management, Katherine Dowling. En effet, elle estime que « le boom des ETF va se poursuivre », en particulier pour le XRP et le SOL qui reposent sur « des fondamentaux prometteurs », avec la perspective de nouveaux lancements qui pourraient entraîner les prix à la hausse.

Tous les projets crypto se démènent pour que les émetteurs lancent des ETF parce que cela s'avère bénéfique pour leurs tokens en augmentant la demande et donc le prix. D'autres viendront. Katherine Dowling

Profitez d'offres exceptionnelles sur Bybit EU

Source : SosoValue

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.