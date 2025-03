Voici pourquoi la Banque centrale européenne (BCE) ne comprend toujours pas Bitcoin

Alors que la BCE persiste à écarter Bitcoin de ses réserves stratégiques, des chercheurs révèlent des failles profondes dans les théories de Jürgen Schaaf et Ulrich Bindseil. Un malentendu qui pourrait bien brouiller la compréhension du réel potentiel de Bitcoin. Et si Aleš Michl, le gouverneur de la Banque centrale tchèque avait raison ? Peut-être bien qu'étudier Bitcoin ne nous fera aucun mal, peut-être même qu'au contraire, cela nous renforcera.

Jürgen Schaaf s'aligne sur l'avis émis par Christine Lagarde fin janvier

Alors qu'aux États-Unis, près de 11 États s'apprêtent à franchir un pas audacieux en investissant dans le Bitcoin pour constituer une réserve stratégique, la Banque centrale européenne (BCE) campe sur une position conservatrice, exprimant clairement ses réticences face à une telle initiative.

Jürgen Schaaf, conseiller auprès de la BCE, reste convaincu que le Bitcoin n'a « aucune nécessité économique réelle ou utilisation pertinente ». Il écarte l'idée que les banques centrales puissent envisager de détenir du Bitcoin ou d'autres cryptomonnaies comme actifs de réserve, préférant s'en tenir à des valeurs plus traditionnelles et éprouvées.

Qu'il s'agisse de Bitcoin seul ou d'un mélange d'actifs numériques, les risques restent élevés et la justification économique est faible. Jürgen Schaaf, conseiller auprès de la BCE

Il affirme que les réserves stratégiques actuelles, telles que le pétrole, le gaz et d'autres matières premières, offrent une diversité suffisante pour être mobilisées en temps de crise et ainsi atténuer la flambée des prix des importations. Selon lui, cette richesse de ressources disponibles ne justifie pas de s'exposer à des actifs aussi volatils et incertains que les cryptomonnaies.

L'ajout de Bitcoin aux réserves de la BCE ne stabiliserait pas la monnaie unique. Cela ne ferait qu'alimenter la spéculation et la redistribution des richesses. Jürgen Schaaf, conseiller auprès de la BCE

Une position qui s'aligne parfaitement sur l'intervention à la fin du mois de janvier de Christine Lagarde qui s'est déclarée confiante dans le fait que Bitcoin n'entrerait pas dans les réserves des banques centrales à travers l'Europe.

Elle a insisté sur le fait que « les réserves doivent être liquides, sûres et sécurisées, et ne doivent pas être associées à des activités criminelles ou de blanchiment d'argent », des critères que le Bitcoin ne remplit pas selon elle.

Murray Rudd et ses collègues démontent point par point les rapports de Jürgen Schaaf et Ulrich Bindseil

Une réserve stratégique de BTC ? Le doute est permis, ou du moins il ne coûte rien d'examiner la question de plus près. D'autant plus que plusieurs universitaires ont souligné que les analyses de la BCE « révèlent des failles fondamentales dans les hypothèses et le modèle théorique de Bindseil et Schaaf, ainsi qu'un malentendu fondamental des fondements et des avancées technologiques de Bitcoin ».

Dans cette évaluation critique, Murray Rudd, Allen Farrigton, Freddie New et Dennis Porter reviennent sur les récents travaux de Jürgen Schaaf et Ulrich Bindseil, principaux conseillers auprès de la BCE.

Ils commencent par aborder le lobbying croissant de l’industrie des cryptomonnaies, en précisant que même si des acteurs comme Coinbase et Ripple exercent une pression, Bitcoin reste isolé, sans PDG ni lobbyistes pour le soutenir. Pendant ce temps, les grandes banques façonnent l’avenir réglementaire à coups de milliards, sans rencontrer de résistance.

Le deuxième point concerne la concentration excessive de la richesse en Bitcoin. À ce propos, Jürgen Schaaf et Ulrich Bindseil ignorent que la répartition de la propriété de Bitcoin est en constante évolution, guidée par le marché libre et la dynamique des mineurs. Sans oublier qu'à la différence des systèmes financiers traditionnels, aucun détenteur, même le plus influent, ne peut altérer les règles du protocole.

De plus, Murray Rudd et son équipe soulignent que, comme pour toute innovation technologique, les premiers adoptants ont pris des risques en échange de rendements potentiels. Selon eux, Bitcoin ne peut pas être réduit à un simple jeu à somme nulle, mais représente une nouvelle approche monétaire où la valeur découle des choix individuels, plutôt que d’une redistribution imposée.

Ils soulignent également que réduire Bitcoin à un simple actif spéculatif revient à ignorer son rôle croissant dans l’économie mondiale, Bitcoin est soutenue par des tendances économiques profondes et une confiance croissante, tant de la part des institutions que du public. Ils démontrent que Bitcoin ne se limite pas à une bulle spéculative, mais constitue un outil de liberté financière, de soutien aux dissidents et de résistance à la censure.

Enfin, ils répondent à la critique sur le manque d’évolutivité de Bitcoin, expliquant que cette analyse sous-estime son innovation fondamentale : un règlement immédiat et sans tiers de confiance, qui réduit considérablement les coûts par rapport aux systèmes de paiement traditionnels. Contrairement aux systèmes fiduciaires, où les transactions reposent sur des crédits, Bitcoin offre une solution décentralisée, plus efficace et moins sujette aux inefficacités des systèmes basés sur le crédit.

Pour clore leur réflexion, les auteurs expriment des réserves sur les positions de Jürgen Schaaf et Ulrich Bindseil, en raison de leurs rôles au sein de la BCE. Ces derniers occupent des postes liés à la conception de l'euro numérique, un projet qui concurrence directement Bitcoin. Leurs positions à la BCE et leur engagement en faveur des MNBC révèlent un potentiel conflit d'intérêts.

La rédaction de Cryptoast vous invite à consulter cet article pour vous permettre de vous forger votre propre opinion sur le sujet. Comme le dit l’adage : « don't trust, verifiy ».

