Selon Christine Lagarde, le Bitcoin n'entrera dans aucune réserve des pays de l'Union européenne

Donald Trump a été élu président des États-Unis, plus que jamais déterminé à placer son pays en tête de la course à l'innovation, qu'il s'agisse d'IA ou de cryptomonnaies. La reprise économique en Chine est là. Et au sein de l'Union européenne, les dirigeants de la Banque centrale semblent bloqués 10 ans en arrière.