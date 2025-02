La Banque centrale européenne (BCE) veut un système de paiement basé sur la blockchain

La Banque centrale européenne (BCE) pose une nouvelle pierre dans l’évolution des paiements interbancaires en monnaie numérique de banque centrale (MNBC). Dans une annonce récente, elle a dévoilé un projet visant à permettre le règlement des transactions en MNBC sur blockchain, dans un cadre sécurisé et réglementé.

Les paiements de la BCE bientôt on-chain ?

La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé l’expansion de son initiative visant à permettre le règlement des transactions sur blockchain avec les monnaies numériques de banque centrale (MNBC). Ce projet s’inscrit dans une stratégie en 2 phases, avec pour objectif selon elle de favoriser l’innovation sans compromettre la stabilité et la sécurité des infrastructures financières européennes.

Dans un premier temps, l’Eurosystème développera et mettra en place une plateforme interopérable avec TARGET Services (le système de règlement interbancaire utilisé par la BCE et les banques centrales euro) afin de garantir un règlement sûr et efficace des transactions basées sur la blockchain. Le calendrier précis de cette mise en œuvre sera communiqué ultérieurement.

Ensuite, la BCE explorera une solution intégrée à long terme, qui prendra en compte le règlement des transactions internationales, notamment les opérations de change.

🪙 Qu'est-ce qu'une MNBC et comment ça fonctionne ?

Nous embrassons l’innovation sans compromettre la sécurité et la stabilité. Il s’agit d’une contribution majeure à l’amélioration de l’efficacité des marchés financiers européens. Notre approche s’inscrit pleinement dans l’objectif de l’Eurosystème de parvenir à un écosystème financier européen plus harmonisé et intégré. Piero Cipollone, membre du directoire de la BCE

Le projet s’appuie sur des travaux exploratoires menés par l’Eurosystème entre mai et novembre 2024, durant lesquels 64 acteurs du marché, incluant banques centrales, institutions financières et opérateurs de plateformes blockchain, ont mené plus de 50 essais et expérimentations. Certains tests ont impliqué des règlements réels en monnaie de banque centrale, tandis que d’autres portaient sur des simulations de transactions.

Les monnaies numériques, bientôt une nécessité

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique plus large déjà observée ailleurs en Europe. À l’image de la Banque nationale suisse, qui a lancé en décembre 2023 un projet pilote de MNBC de gros permettant le règlement d’obligations numériques, la BCE explore activement le potentiel des technologies de registre distribué, ou DLT - sur lesquelles s'appuie la blockchain - pour moderniser les infrastructures financières.

Le projet suisse, initialement limité dans le temps, a récemment été prolongé jusqu’en 2026, témoignant d’un intérêt croissant pour ces solutions au sein des banques centrales.

🗞️ La Banque centrale tchèque voit la création d'une réserve stratégique en Bitcoin comme un moyen de se « renforcer »

Nous ignorons encore sur quel type de blockchain ou de registre distribué fonctionnera le système de la BCE. Piero Cipollone, qui chapeaute l'initiative, écrivait en 2022 à propos des MNBC et en tant que gouverneur de la Banque d'Italie : « Algorand fournit l'une des solutions blockchain les plus avancées pour les services financiers ».

Effectivement, la Banque d’Italie avait testé un modèle de synchronisation entre une blockchain et la plateforme TIPS (le système de paiements instantanés de l’Eurosystème) avec Algorand, ce qui avait d'ailleurs suscité un intérêt au niveau international, notamment auprès de la Banque d'Angleterre. Cependant, tout reste à déterminer, et la possibilité d'une blockchain privée n'est pas à exclure.

