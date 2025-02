La Banque centrale tchèque voit la création d'une réserve stratégique en Bitcoin comme un moyen de se « renforcer »

Depuis l'investiture de Donald Trump, les États-Unis semblent vouloir adopter pleinement les cryptomonnaies, en particulier le Bitcoin. Déjà, une vingtaine d'États envisagent de constituer une réserve stratégique en BTC. Parallèlement, certains États ont adopté des lois protégeant la détention de Bitcoin en self-custody, tandis que Donald Trump a interdit à la Réserve fédérale de créer une monnaie numérique de banque centrale (MNBC).

À l'inverse, l'Union européenne semble déterminée à contrer cette approche. Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE), reste opposée à Bitcoin, rejette toute idée de réserve en BTC et réaffirme sa volonté de créer une MNBC. Officiellement destinées à améliorer l'utilisation de l'euro en ligne, ces monnaies numériques pourraient surtout servir d'outils de surveillance et de contrôle. Un système similaire est déjà en place en Chine, permettant au gouvernement de censurer arbitrairement certaines personnes.

💶 Monnaies numériques de banque centrale (MNBC) – C’est quoi et comment fonctionnent-elles ?

Au sein de l'Union européenne, une voix dissidente se fait toutefois entendre : celle d'Aleš Michl, gouverneur de la Banque centrale tchèque. Depuis le mois de janvier, il propose de créer une réserve stratégique en Bitcoin afin de diversifier les actifs de la République tchèque. Malgré le scepticisme interne, Michl continue de défendre cette initiative avec détermination.

Bitcoin Update:

I’ll start broadly: if you intend to invest in crypto assets, exercise extreme caution. The market is still in its infancy. I remember the 1990s in our country, when the transition from socialism to capitalism saw the birth and simultaneous collapse of many… https://t.co/UxGF0R7NwO

— Aleš Michl (@MICHLiq_) February 19, 2025