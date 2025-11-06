La valorisation de Ripple atteint 40 milliards de dollars

Depuis l’abandon officiel de la procédure initiée à son encontre par la SEC américaine, Ripple s’impose à nouveau au premier plan du secteur des cryptomonnaies. Une position qui vient de lui permettre de lever 500 millions de dollars, portant sa valorisation actuelle à 40 milliards de dollars.

le 6 novembre 2025 à 15:00.

3 minutes de lecture

author image

Hugh Bernard

Ripple lève 500 millions de dollars auprès d'investisseurs institutionnels de premier plan

L'environnement réglementaire mis en place par l'administration Trump aux États-Unis représente une véritable aubaine pour Ripple, en particulier depuis la récente annonce officielle de la fin de son conflit avec la Securities and Exchange Commission (SEC) en cours depuis 2020.

Le timing semble parfait, alors que la finance traditionnelle cherche activement des acteurs de premier plan afin d'accompagner son arrivée confirmée et massive dans le secteur des cryptomonnaies. D'autant plus avec une société Ripple bien décidée à élargir son champ d'action à l'aide d'acquisitions stratégiques.

✍️ Découvrez les meilleures plateformes pour acheter la cryptomonnaie XRP de Ripple

Un contexte favorable visiblement à l'origine d'un regain de confiance de la part des investisseurs. En effet, pendant que le cours du XRP enregistre des records de prix inégalés depuis 2018, Ripple vient de finaliser une levée de fonds de 500 millions de dollars auprès d'« investisseurs institutionnels de premier plan » comme Fortress Investment Group, Citadel Securities, Pantera Capital, Galaxy Digital, Brevan Howard et Marshall Wace.

Une opération saluée par le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, faisant de son entreprise « le partenaire de référence pour les institutions souhaitant accéder aux cryptomonnaies et à la blockchain », avec une suite de services qui dépasse désormais largement le seul cadre des paiements, en incluant la garde d’actifs, les stablecoins, un service financier haut de gamme (prime brokerage) et une trésorerie d’entreprise en XRP.

blockquote icon

Cet investissement reflète à la fois l’incroyable dynamisme de Ripple et une nouvelle validation de l’opportunité de marché que nous poursuivons avec vigueur, de la part de certaines des institutions financières les plus fiables au monde.

Brad Garlinghouse

Une valorisation désormais estimée à 40 milliards de dollars

Selon la présidente de Ripple, Monica Long, l'année 2025 s'annonce déjà comme la plus performante de l'histoire de l'entreprise. L'occasion de préciser que Ripple n'avait pas véritablement besoin de lever ces 500 millions de dollars, mais l'intérêt persistant des investisseurs institutionnels aura finalement été le plus fort, au point de porter sa valorisation à 40 milliards de dollars.

blockquote icon

La décision d’accepter 500 millions de dollars en nouvelles actions ordinaires reflète un renforcement des relations avec des partenaires financiers dont l’expertise complète la suite mondiale croissante de produits de Ripple. Nous pensons qu’il est judicieux de les avoir comme partenaires stratégiques afin de participer à la construction de l’avenir.

Monica Long

🗞️ Paiements en stablecoin RLUSD : Ripple s'associe à Mastercard, Gemini et une banque américaine

Selon les données disponibles dans le communiqué de presse de Ripple, son stablecoin natif RLUSD - officiellement lancé en décembre de l'année dernière - viendrait de franchir cette semaine le cap symbolique du milliard de dollars de capitalisation en moins d'une année. Un montant qui pourrait être amené à augmenter rapidement suite à l'acquisition du prime broker multi-actifs Hidden Road en avril dernier, « où le RLUSD est déjà utilisé comme garantie ».

Dernière information notable fournie par Monica Long : Ripple ne prévoit pas d’introduction en bourse pour le moment.

Source : Ripple

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

