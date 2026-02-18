Les stablecoins deviennent une réelle option de paiement pour les salaires et les achats du quotidien

Une récente enquête menée par BVNK, en partenariat avec Coinbase et Artémis, tente de dresser un état des lieux de l’adoption effective des stablecoins comme moyen de paiement de la vie quotidienne. Les résultats montrent une utilisation déjà effective pour le règlement des salaires et les achats de la vie courante.

Des salaires payés en stablecoins

Alors que l'adoption actuelle des stablecoins par les acteurs de la finance traditionnelle promet une évolution sans précédent de ce secteur au cours des prochaines années, il reste encore difficile d'estimer leur utilisation comme moyen de paiement de la vie courante.

Une situation face à laquelle la startup BVNK, spécialisée dans le développement des infrastructures en lien à ce secteur, vient de diligenter une enquête de grande envergure nommée Stablecoin Utility Report 2026, réalisée par YouGov en collaboration avec la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase et la société Artemis.

✍️ Découvrez notre top 10 des stablecoins pour générer un rendement passif

Menée entre septembre et octobre 2025 auprès de 4 658 utilisateurs et futurs utilisateurs de cryptomonnaies situés dans 15 pays différents, cette étude apporte des résultats très encourageants, dont le plus marquant concerne la part de 39 % des répondants qui affirment percevoir tout ou partie de leurs revenus en stablecoins (salaires, paiements freelance ou emplois transfrontaliers).

Les trois quarts de ceux qui perçoivent des paiements en stablecoins affirment que cela a accru leur capacité à faire des affaires à l’international, et 76 % des vendeurs sur des marketplaces ont constaté une hausse de leur volume de ventes. BVNK

De manière plus globale, 77 % des personnes interrogées dans le cadre de cette enquête affirment qu’elles ouvriraient volontiers un portefeuille libellé en stablecoins, si toutefois leur banque actuelle ou la fintech qu'ils utilisent venait à proposer cette option.

Diversifiez facilement votre portefeuille avec Bitpanda

Une adoption également présente en France et en Europe

La principale raison de cette adoption des stablecoins réside dans leur capacité à permettre d'envoyer de l’argent à l’étranger, tout en « réalisant une économie moyenne de 40 % sur les frais par rapport aux méthodes traditionnelles de transfert d’argent », comme Western Union ou SWIFT.

Une situation qui touche plus particulièrement les pays émergents, « où les paiements traditionnels sont lents, coûteux ou peu fiables ». Toutefois, la France est également concernée, avec environ 40 % des français interrogés qui déclarent posséder des stablecoins, contre 52 % aux États-Unis, et plus d'un quart (26 %) qui affichent l'intention de les utiliser pour effectuer des achats quotidiens.

🗞️ Le président de la Banque fédérale d'Allemagne encense l'euro numérique et les stablecoins

Au niveau européen, 60 % des personnes ayant répondu à cette enquête voudraient avoir la possibilité de recevoir des paiements en stablecoins, alors que leur utilisation au sein de l'Union européenne permettrait d'économiser jusqu'à 35 % sur les frais.

Une évolution notable, selon le responsable des stablecoins pour Coinbase, John Turner, car l'adoption nécessaire de ces cryptomonnaies stables dans les pays émergents laisse désormais place à une demande grandissante de la part des populations implantées dans des pays aux infrastructures monétaires plus développées.

Ce qui change aujourd’hui, c’est que les utilisateurs des marchés développés ressentent les mêmes frustrations face aux transferts d’argent. Ils veulent des paiements instantanés, mondiaux et peu coûteux. À mesure que la réglementation évolue aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe, les stablecoins apparaissent de plus en plus comme une amélioration concrète des systèmes de paiement existants, plutôt que comme un produit crypto de niche.

20 € de BTC offerts avec le code FINST20 après 1 000 € tradés en février*

Source : BVNK

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.