Coinbase ne rachètera pas cette startup de stablecoins : un accord à 2 milliards de $ tombe à l’eau

Dernièrement, les discussions allaient bon train entre Coinbase et la startup de stablecoins BVNK en vue d’un rachat. Toutefois, nous apprenons que cet accord n’aura finalement pas lieu. Que savons-nous ?

Coinbase et BVNK mettent fin à leurs négociations

Cela aurait pu être une transaction historique, et il n'en sera finalement rien. En effet, nous revenions le mois dernier sur les négociations en cours entre Coinbase et BVNK, une startup spécialisée dans les infrastructures de paiements en stablecoins. Mastercard était également penchée sur le dossier, mais BVNK et Coinbase avaient finalement conclu un accord d'exclusivité, stipulant que la startup ne pouvait étudier d'autres offres de rachat.

À ce propos, Mastercard a d'ailleurs reporté son attention sur Zerohash, qu'elle pourrait racheter pour 2 milliards de dollars.

C'est sur un montant similaire, que portaient les négociations entre Coinbase et BVNK, mais le média Fortune a rapporté mardi que les 2 parties n'iraient pas plus loin, citant les propos d'un porte-parole de Coinbase :

Nous cherchons constamment à développer notre mission et notre offre de produits. Après avoir discuté d'une éventuelle acquisition de BVNK, les deux parties ont convenu d'un commun accord de ne pas donner suite.

Tandis que BVNK n'a pas commenté l'issue de ces discussions, les raisons précises de ce statu quo n'ont pas été rendues publiques.

Cette année, les stablecoins ont connu une large vague d'adoption, au point que leur capitalisation a dépassé les 300 milliards de dollars au mois de septembre. En octobre, cette classe d'actifs a même battu son record de volumes pour le 4e mois consécutif, mais nous avons observé quelques potentiels signaux de ralentissements.

Alors que de manière générale, le marché crypto est également entré dans une phase d'incertitude, la fin des négociations avec BVNK pourrait aussi traduire une volonté de Coinbase de rationaliser ses dépenses, en vue d'un éventuel bear market. Toutefois, cette hypothèse ne relève que de la spéculation, et cela pourrait tout aussi bien être le simple fait que les 2 sociétés ne sont pas parvenues à s'entendre sur des termes satisfaisant pour chacune.

En bourse, l'action COIN de Coinbase s'échange à 304 dollars l'unité, soit une baisse de près de 32 % depuis le plus haut historique à 445 dollars le 18 juillet dernier.

Source : Fortune

