Le MON de Monad débarque ce mois-ci sur la nouvelle plateforme d’ICO de Coinbase

Le 17 novembre prochain, Monad va ouvrir la vente de son token MON sur la nouvelle plateforme de lancement de Coinbase. Quelles sont les informations importantes à retenir pour cette opération ?

Monad prépare la vente de son MON sur Coinbase

Dans les starting-blocks depuis plusieurs mois, Monad va ouvrir son mainnet dès la fin du mois, ce qui implique par la même occasion le lancement de son token MON.

Cette nouvelle fait office de double annonce, puisque le 17 novembre, la vente du MON inaugurera la plateforme de lancement de tokens de Coinbase.

Comme le montre l’infographie ci-dessous, la vente prendra la forme d’un système d’enchères, avec un prix démarrant à 0,025 dollar par tokens. Les ordres d’achat seront compris entre 100 et 100 000 dollars, avec une limite haute plus importante pour les utilisateurs de Coinbase One. À cette occasion, ce sont 7,5 milliards de tokens qui seront proposés à la vente, soit 7,5 % de l’offre totale :

Présentation de la vente publique du MON

Le 22 novembre, la clôture de cette vente marquera également le lancement du mainnet de Monad. Pour rappel, Monad est un layer 1 Proof of Stake (PoS) compatible avec l’Ethereum Virtual Machine (EVM), en développement depuis 2022.

Dans le cadre de cet évènement, les équipes de la Monad Foundation vantent la décentralisation de leur token :

La décentralisation n’est possible qu’avec une large distribution de la propriété du token MON. Un écosystème sain comprend non seulement les développeurs et les utilisateurs, mais aussi les détenteurs de tokens.

Pourtant, nous pouvons nous interroger sur la définition de « décentralisation », lorsque nous portons un regard aux tokenomics du projet :

Tokenomics de Monad

Concrètement, l’équipe et les investisseurs se voient attribuer près de 51 % de l’offre.

Entre l’airdrop et la vente publique, moins de 11 % sont garantis à la communauté, tandis que le ruissellement des 38,5 % dédiés au développement de l’écosystème est incertain. En effet, cette allocation est redistribuée aux projets qui construisent sur le réseau, et si une part revient à la communauté par le biais d’incitations, une autre sert aussi à rémunérer les développeurs.

À cela s’ajoute le fait que le secteur des layer 1 est déjà très concurrentiel, Ethereum réunissant déjà à lui seul plus de 67 % de la valeur totale verrouillée (TVL) déposée au sein de la finance décentralisée (DeFi). Ainsi, Monad devra faire ses preuves pour se faire une place durable au sein de l'écosystème.

Source : Monad

