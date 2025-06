Solana : Et si le jeu du trading de memecoins était truqué ?

Un rapport explosif révèle l'ampleur d'un système de manipulation orchestré sur la blockchain Solana. Plus de 15 000 SOL ont été extraits frauduleusement en 1 seul mois grâce à une technique sophistiquée de « farming » de memecoins.

Une manipulation à grande échelle

Le rapport de Pine Analytics met en lumière un phénomène bien plus vaste que les cas isolés de manipulation connus du grand public, comme ceux des memecoins LIBRA ou MELANIA.

Les chiffres sont édifiants : plus de 4 600 portefeuilles « snipers » uniques et plus de 10 400 créateurs de tokens ont été identifiés comme participant actifs à ce système sur la blockchain Solana.

Info Le sniping consiste à acheter massivement un token dès sa création, souvent dans le même bloc de transaction, pour profiter de la hausse artificielle de son prix.

Représentation du nombre de tokens émis (en bleu) et le nombre de tokens émis identifiés comme snipés (en cyan), sur pump.fun

Ce qui rend cette manipulation particulièrement pernicieuse, c'est son taux de réussite exceptionnel. Les portefeuilles des snipers affichent une rentabilité de 87 %, témoignant d'une coordination méthodique plutôt que d'un simple coup de chance.

Mais la réalité est encore plus inquiétante. Selon l'étude, plus de 50 % des cryptos lancées sur Solana sont désormais « snipées » dans le bloc même de leur création, avant que les investisseurs ordinaires n'aient pu les découvrir via les interfaces publiques.

Des techniques d'obfuscation toujours plus sophistiquées

Pour échapper à toute détection, les manipulateurs ont élaboré des stratégies complexes et efficaces, consolidant un système d'extraction de valeur bien rodé, proche d'une véritable institutionnalisation.

Ils recourent notamment à des structures multi portefeuilles avec des « chaînes de financement » comprenant jusqu'à 5 ou 7 transactions intermédiaires entre le créateur de token et le sniper final. Cette méthode, appelée « multi-hop funding », rend très difficile l'établissement d'un lien direct entre les 2 parties.

Autre tactique redoutable : les portefeuilles « burner », qui effectuent une seule transaction d'achat avant de devenir inactifs, mimant ainsi le comportement d'investisseurs lambda ayant oublié leurs tokens.

Les créateurs de tokens répartissent également leurs achats initiaux entre 2 à 4 portefeuilles différents, afin de simuler une demande organique diversifiée.

L'analyse temporelle révèle également des schémas suspects : l'activité de sniping se concentre massivement entre 14h00 et 23h00 UTC, avec une quasi absence d'activité entre minuit et 8h00 UTC. Cette répartition correspond étrangement aux heures de travail américaines, suggérant soit une coordination humaine, soit une automatisation programmée selon ce fuseau horaire.

Une stratégie d'extraction ultra rapide

Le comportement de sortie des snipers révèle une stratégie d'extraction parfaitement rodée. Plus de 55 % des opérations de sniping sont entièrement bouclées (achat puis vente) en moins de 1 minute, et près de 85 % se terminent en moins de 5 minutes. Le groupe le plus extrême représente plus de 11 % des cas et termine ses opérations en moins de 15 secondes.

Cette rapidité va de pair avec une simplicité organisationnelle frappante : dans plus de 90 % des cas, les snipers liquident leurs positions en seulement 1 ou 2 transactions sur les exchanges décentralisés (DEX).

Ce comportement contraste radicalement avec celui d'investisseurs légitimes, lesquels auraient tendance à échelonner leurs ventes ou à conserver leurs positions plus longtemps.

Le premier graphique représente le nombre de snipers qui liquident leurs positions à différentes intervalles de temps, le 2e représente les profits enregistrés par ces différentes cohortes

Paradoxalement, ce sont les portefeuilles les plus rapides à se désengager - plus exactement, la cohorte qui revend avant 1 minute - qui sont aussi les plus rentables. Cette corrélation inverse aux stratégies d'investissement classiques confirme l'existence de bots programmés selon la logique « entrer en premier, vendre rapidement, sortir complètement ».

Des conséquences désastreuses pour la réputation des plateformes de Solana

Cette manipulation systématique altère profondément les signaux naturels du marché. Les investisseurs particuliers, attirés par des hausses de prix artificielles, servent en réalité de liquidité de sortie pour les manipulateurs.

Ils achètent à des prix gonflés des tokens que les snipers revendent immédiatement en profit, orchestrant ainsi un transfert de richesse des petits porteurs vers les initiés.

Le rapport de Pine Analytics souligne que les dispositifs de défense actuels sont « jugées insuffisantes » face à l'ampleur du phénomène. Les plateformes et les protocoles peinent à détecter ces manipulations en temps réel, notamment à cause de l'évolution constante des techniques d'obfuscation.

Des pistes pour restaurer la confiance

Face à cette manipulation généralisée, certaines solutions émergent. Pine Analytics recommande aux plateformes d'intégrer des indicateurs plus transparents concernant l'activité initiale des tokens, afin de permettre aux investisseurs d'identifier les lancements suspects.

Parmi les pistes suggérées : l'affichage du volume concentré dans les premiers blocs, ou encore la mise en évidence des frais de priorité anormalement élevés, 2 signaux d'alerte potentiels.

Les systèmes d'avertissement pourraient également évoluer vers plus de granularité. Plutôt que de simplement bannir certains tokens, les plateformes pourraient développer des approches nuancées qui alertent sur les comportements à risque tout en laissant le choix final aux investisseurs.

Enfin, les portefeuilles présentant des antécédents douteux pourraient également être repérés et signalés, contribuant à la mise en place d'une forme de réputation décentralisée.

Source : Pine Analytics

