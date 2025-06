L'industrie crypto serait-elle devenue un Ponzi à ciel ouvert ?

Et si l'industrie crypto n'était qu'un gigantesque système pyramidal 2.0 ? Derrière l'innovation technologique, une mécanique bien huilée profite toujours aux mêmes acteurs : exchanges, sociétés de capital-risque, influenceurs… Pendant que les particuliers servent de liquidité de sortie. Plongée dans les coulisses d'un écosystème qui recycle les codes du marketing multi niveaux (MLM).

L'industrie crypto assimilée à un système pyramidal

L'industrie crypto a développé une ressemblance troublante avec les systèmes de marketing multi niveaux (MLM) comme Herbalife. C'est le constat qu'un créateur de contenu a récemment partagé sur X. On vous explique tout cela en détail dans cet article.

Bien que technologiquement innovante, l'industrie crypto a reproduit certains aspects des schémas pyramidaux des MLM, mais avec une sophistication et une portée décuplées grâce à Internet.

Cette analogie n'est pas fortuite : elle révèle une structure systémique où les investisseurs particuliers (les fameux retails) se retrouvent systématiquement désavantagés. Comprendre ces mécaniques devient essentiel pour quiconque souhaite naviguer dans cet univers en connaissance de cause.

Les mécaniques d'un système pyramidal

Dans un système MLM classique comme Herbalife, les distributeurs achètent des produits surévalués qu'ils peinent ensuite à écouler auprès de vrais consommateurs.

L'accent se déplace rapidement de la vente de produits vers le recrutement de nouveaux participants. Chacun achète dans l'espoir de revendre plus cher, créant une bulle où personne ne souhaite réellement utiliser le produit.

Image représentant le système pyramidal de l'entreprise Herbalife

La plupart des altcoins fonctionnent selon des principes identiques. La crypto en question devient le « produit » : un actif numérique surévalué dont l'utilité reste souvent questionnable au-delà de la spéculation. Comme les distributeurs MLM, la majorité des détenteurs de cryptos n'achète pas pour des cas d'utilisations concrets, mais pour revendre à un prix supérieur.

La différence majeure réside dans l'efficacité : les cryptos exploitent Internet et les réseaux sociaux de manière bien plus puissante que les MLM traditionnels. Les transactions sont plus simples, l'acquisition plus rapide, et la propagation virale est démultipliée.

Le mécanisme reste le même : en incitant d'autres investisseurs à acheter vos « bags » (positions), vous créez de la liquidité de sortie tout en donnant aux nouveaux arrivants une incitation à promouvoir la crypto en question à leur tour. Cette dynamique auto-entretenue forme la base du système pyramidal moderne.

La hiérarchie du marché crypto : qui en profite vraiment ?

Les exchanges occupent le sommet de cette pyramide. Ils contrôlent la distribution et la liquidité, forçant les projets à payer un tribut sous forme de tokens « gratuits » - certains exchanges comme Coinbase ne sont pas concernés par cette observation - pour se déployer sur leurs plateformes.

Image représentant le système pyramidal de l'industrie crypto

Sans listing sur un exchange majeur, une crypto reste condamnée à une faible liquidité et à de fortes chances d'échec. Cette position dominante permet aux exchanges d'imposer leurs conditions : exclusion de market makers (fournisseurs de liquidité), demandes d'allocations de tokens pour leurs employés, etc.

L'opacité du processus de listing favorise les relations personnelles et explique l'émergence d'un phénomène préoccupant : les cofondateurs « fantômes ». Ces individus, souvent d'anciens employés d'exchanges majeurs, apparaissent discrètement dans l'équipe dirigeante des projets crypto sans être officiellement annoncés.

Leur rôle ? Faciliter les négociations avec les exchanges grâce à leurs contacts privilégiés. En échange, ils récupèrent une part significative des tokens du projet, créant un système de « copinage » institutionnalisé où l'accès aux listings dépend davantage des relations que du mérite technique du projet.

Les market makers, les fondateurs et les fonds de capital-risque

Théoriquement chargés de fournir de la liquidité, les market makers exploitent en réalité leur avantage informationnel pour trader contre les utilisateurs ordinaires. Détenant souvent plusieurs points de pourcentage de l'offre totale d'une crypto, ils bénéficient d'une position privilégiée pour le trading.

Leur connaissance exacte de la quantité de tokens en circulation et leur importante réserve leur donnent un avantage considérable, particulièrement sur les tokens à faible circulation où leurs mouvements ont un impact amplifié.

Les sociétés de capital-risque (VC) et les fondateurs de projets s'approprient l'essentiel de la valeur lors des phases de découverte de prix. Ils acquièrent des tokens à des prix dérisoires avant que le grand public ne connaisse même l'existence du projet, puis orchestrent des narratifs pour créer de la liquidité de sortie.

💵 Notre Top 10 des stablecoins pour générer un rendement passif

Le modèle des VC crypto s'est particulièrement dévoyé : contrairement au capital-risque traditionnel où la sortie peut prendre des années, les VC crypto peuvent régulièrement liquider - tout ou partie - de leurs positions dès le listing public du token.

Cette facilité de sortie rapide décourage l'investissement dans des projets à long terme. Beaucoup de VC ferment les yeux sur des tokenomics prédatrices tant qu'elles leur profitent, abandonnant toute prétention de construire des entreprises durables.

Les influenceurs, la communauté et les investisseurs particuliers

Les influenceurs, également appelés KOL pour Key Opinion Leader en anglais, forment l'ante-dernier niveau. Ils reçoivent généralement des tokens gratuits en échange de contenu promotionnel. Les « KOL rounds » où les influenceurs investissent puis se font rembourser lors du Token Generation Event (TGE) se sont standardisés au cours des dernières années.

Au bas de la pyramide se trouvent la communauté/les chasseurs d'airdrops, puis les investisseurs particuliers. Les premiers fournissent un travail gratuit (tests, création de contenu, génération d'activité) en échange d'allocation de tokens souvent dérisoires. Les derniers constituent idéalement la liquidité de sortie pour tous les niveaux supérieurs.

Les conséquences pour l'investisseur particulier

Le marché crypto actuel ne se base plus majoritairement sur la construction de produits, mais sur la vente de concepts attractifs conçus pour susciter des attentes de gains démesurées et inciter à l'achat de tokens. Construire un vrai produit devient même décourageant, l'accent étant mis sur la capacité à générer du battage médiatique.

Le modèle d'évaluation des tokens est fondamentalement caduque, reposant davantage sur des comparaisons hasardeuses plutôt que sur une valeur fondamentale. La question « À combien peut monter X crypto ? » a remplacé « Quel problème cela résout-il ? », rendant impossible une évaluation rationnelle des projets.

La fabrication de narratifs séduisants

La recette pour vendre un narratif est simple : créer quelque chose de compréhensible mais difficile à évaluer précisément.

Par exemple : « Premier token d'IA décentralisée qui révolutionne le machine learning. Imaginez OpenAI (entreprise derrière ChatGPT) mais sur la blockchain, avec des rendements pour les détenteurs de tokens. Le marché de l'IA pèse X milliards de dollars, si on capture juste 1 % on vaut déjà plus qu'Ethereum ! »

Ce type de narration est suffisamment digeste pour être vendu facilement, tout en laissant de la place pour imaginer une valorisation élevée.

Contrairement aux cycles précédents où les investisseurs particuliers se ruaient sur les nouveaux tokens, le retail actuel fait preuve de plus de scepticisme. Cette méfiance a laissé de nombreux membres de communautés avec des airdrops sans valeur, tandis que les initiés continuent de liquider leurs positions en vente de gré à gré (OTC).

Naviguer en connaissance de cause dans cet écosystème

Malgré ces critiques, l'industrie crypto conserve un potentiel d'asymétrie positive pour l'investisseur averti, même si cet avantage semble s'éroder progressivement.

L'essentiel est de comprendre que vous participez à un jeu où les règles favorisent structurellement certains acteurs. Avant d'investir dans un projet crypto, posez-vous ces questions essentielles :

Qui sont les vrais bénéficiaires de ce token ?

Quelle est la répartition réelle des tokens entre initiés et public ?

Le projet résout-il un problème concret ou vend-il uniquement un narratif ?

À quel niveau de la pyramide vous situez-vous ?

Reconnaître ces dynamiques ne signifie pas éviter complètement l'investissement crypto, mais plutôt y participer en connaissance de cause. Car dans un jeu où l'information est l'avantage principal, comprendre les règles reste votre meilleure protection.

