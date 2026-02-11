Robinhood lance le testnet de son layer 2 Ethereum spécialisé dans les actifs réels tokenisés

Depuis quelque temps déjà, Robinhood tente de s’imposer comme un acteur central sur le marché émergent des actions tokenisées. Une stratégie qui s’accompagne désormais d’un layer 2 Ethereum attitré, dont le testnet vient d’être officiellement lancé.

Robinhood lance le testnet de son layer 2 Ethereum

Le marché des actions tokenisées attise les convoitises, alors que le secteur vient tout juste de franchir le milliard de dollars de capitalisation en ce début d'année. Une promesse de développement au sein de laquelle la société américaine de services financiers Robinhood souhaite s'inscrire depuis déjà plusieurs mois.

Et pour cause, son PDG, Vlad Tenev, affirmait en octobre dernier que la tokenisation allait « engloutir tout le système financier » au cours des prochaines années. Un rendez-vous à ne pas manquer auquel il manquait encore un élément essentiel : une blockchain dédiée conçue pour « prendre en charge les actifs du monde réel » (RWA).

C'est en ces termes que l'entreprise américaine vient d'annoncer le lancement de son layer 2 Ethereum, inscrit au sein de l'écosystème Arbitrum, afin « d’accélérer le développement de services financiers onchain, en commençant par les actifs réels et numériques tokenisés », selon le responsable Crypto & International de Robinhood, Johann Kerbrat.

Le testnet de Robinhood Chain pose les bases d’un écosystème qui définira l’avenir des actifs réels tokenisés et permettra aux développeurs d’accéder à la liquidité DeFi au sein de l’écosystème Ethereum. Nous avons hâte de construire aux côtés de nos partenaires d’infrastructure pour faire évoluer les services financiers on-chain. Johann Kerbrat

Un layer 2 « de niveau financier »

Dans les faits, ce testnet va notamment permettre de procéder aux premières expérimentations et vérifications nécessaires, afin d'assurer sa stabilité et de permettre aux développeurs de commencer à construire des projets avant l'ouverture officielle de son mainnet, dont la date reste inconnue.

Une activité soutenue par un engagement de Robinhood à hauteur d'1 million de dollars dans le cadre du programme Arbitrum Open House 2026, mais également avec une participation à 4 Buildathons mondiaux en ligne (New York, Dubaï, Londres et Singapour) et à 2 Founder Houses organisées à New York et à Londres.

Afin de soutenir cette activité, Robinhood annonce également l'intégration en cours de fournisseurs d'infrastructures de premier plan, comme Alchemy, Allium, Chainlink, LayerZero et TRM.

Une spécialisation « de niveau financier » qui s'inscrit pleinement dans la récente remise en cause de l'utilité des layer 2 Ethereum émise par le fondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, lorsqu'ils ne répondent pas à des problématiques ou des marchés précis. Autant dire que dans le cas présent, la cible apparaît comme évidente...

Source : Robinhood

