Comment participer à l'airdrop du DEX Lighter ?

Après Hyperliquid, un nouveau DEX attire les chasseurs d'airdrops : Lighter. Avec sa technologie hybride, son programme de points généreux et un TGE a priori prévu pour décembre, la plateforme coche toutes les cases du prochain gros coup DeFi. On vous explique comment en profiter.

Le monde des airdrops s'accélère

Depuis le bull run de 2021, les airdrops sont devenus une stratégie phare et un outil marketing puissant pour récompenser les utilisateurs. Un exemple récent ? L'airdrop d'Hyperliquid en novembre 2024 : plus de 7,5 milliards de dollars de tokens distribués, soit 31 % de l'offre totale.

Résultat : certains early adopters ont empoché plusieurs dizaines de milliers de dollars et certains bien plus.

Un acteur attire aujourd'hui l'attention de nombreux traders et chasseurs d'airdrops : Lighter. Cet exchange décentralisé (DEX) de produits dérivés suscite déjà un engouement fort, et ce pour de bonnes raisons. Il a notamment levé 68 millions de dollars auprès d'investisseurs de premier plan tels que Founders Fund, Ribbit Capital, Haun Ventures et Robinhood Markets.

Lighter, c'est quoi au juste ?

Lighter est un DEX (exchange décentralisé) spécialisé dans les perpetuals, ces produits dérivés très populaires dans la DeFi. Son but : offrir une alternative crédible aux exchanges centralisés (CEX).

Mais ce qui rend Lighter unique, c'est sa technologie hybride :

Exécution off-chain, pour la rapidité ;

Règlement on-chain, pour la sécurité ;

zk-Rollups et circuits Zero-Knowledge personnalisés, pour l'efficacité et la transparence ;

Des spreads serrés, ce qui signifie moins de pertes cachées pour les traders.

En clair : Lighter veut allier le meilleur du centralisé (vitesse, UX fluide) avec les garanties du décentralisé (transparence, souveraineté).

Et les chiffres de Lighter parlent déjà d'eux-mêmes :

2e DEX de perps en volume derrière Hyperliquid ;

Volume quotidien : plus de 2 milliards de dollars ;

Open interest (positions ouvertes) relativement bas, un signal que l'activité est organique et saine.

Pourquoi je pense que Lighter pourrait être un sérieux concurrent à HyperLiquid : 1/ Lighter est décrit comme le deuxième plus grand DEX de perps en termes de volume, juste derrière Hyperliquid. Il gère un volume quotidien dépassant 2 milliards de dollars avec un open interest… pic.twitter.com/lsUFfY23eR — CryptoBross 🕯️ (@TTheGoodGuys) August 1, 2025

Gagnez des points pour l'airdrop du DEX Lighter

Un programme de points stratégique

Au mois de janvier dernier, Lighter a lancé un programme de points, un mécanisme de fidélité qui récompense les traders actifs.

Comment ça marche ?

250 000 points distribués par semaine ;

Fin estimée du programme : janvier 2026 ;

Total attendu : 10 millions de points max ;

Les points peuvent être revendus en OTC, actuellement autour de 6 à 10 dollars le point.

Ce programme est similaire à ce qu'on a vu chez Hyperliquid et toute nouvelle plateforme de trading qui se lance : plus vous interagissez, plus vous gagnez de points qui seront convertis en tokens lors du TGE (Token Generation Event).

Le TGE de Lighter est a priori prévu pour le mois de décembre prochain, ce qui la laisse encore quelques mois pour accumuler des points avant que les tokens ne soient distribués. Selon Vladimir Novakovski, le fondateur de Lighter, 30 à 50 % de l'offre totale pourrait être allouée à la communauté via un airdrop, majoritairement pour les détenteurs de points.

Quelques projections : Si la FDV (Fully Diluted Valuation) de Lighter atteint 1 milliard de dollars au moment du TGE, et que 30 % sont distribués via un airdrop, cela représenterait 300 millions de dollars pour les 10 millions de points, soit 30 dollars par point.

Voici un tableau récupitalatif FDV / % de l'airdrop alloué :

Gagnez des points pour l'airdrop du DEX Lighter

Lighter ne récompense pas simplement le volume (contrairement à Hyperliquid). Voici quelques conseils pratiques pour optimiser votre farming :

Avoir un PNL positif (performer vos trades est essentiel) ;

Garder vos positions ouvertes au moins 15 minutes ;

Trader les paires peu utilisées ou les nouvelles ;

Privilégier la régularité et éviter les bots ou wash trades ;

Pas de frais de trading = farming accessible même aux petits portefeuilles ;

Se faire liquider rapporte aussi des points.

Depuis le 4 décembre 2025, le trading Spot est également disponible. Cela permet de cumuler des points à moindre risque car la liquidation n'est pas possible.

Simulation de valeur du point (hypothèse) :

Part de l'airdrop distribuée FDV projetée Valeur 30 % 1 milliard $ 30 $ 40 % 750 millions $ 30 $ 50 % 500 millions $ 25 $

🧠 Ces chiffres restent hypothétiques, mais ils montrent le potentiel de gain, même pour ceux qui découvrent le projet tardivement.

Avec une technologie innovante, un programme communautaire fort et un airdrop généreux en perspective, Lighter coche toutes les cases du prochain « coup » dans la DeFi. Le marché devient de plus en plus compétitif, et les opportunités d'airdrops significatifs se raréfient. Mais Lighter semble bien parti pour rejoindre la liste des grands — aux côtés de dYdX, Hyperliquid ou Aevo.

👉 Si vous cherchez un projet sérieux à farmer intelligemment, sans frais et avec un vrai potentiel, Lighter est à surveiller de très près.

1. Accéder à la plateforme

Vous verrez une interface comme celle-ci : 2. Premiers pas : Connexion et accès

L'interface (UI) de Lighter est simple et intuitive. Voici les premières étapes à suivre :

Cliquez-en haut à droite pour connecter votre wallet (MetaMask, Rabby, etc.) ;

Une fois connecté, cliquez sur le bouton « Request Access » à côté de votre adresse ;

Il vous sera alors demandé de renseigner votre referral code et vos liens Telegram, Discord et X (Twitter) – ces réseaux sont optionnels, mais pourraient potentiellement rapporter des points bonus cachés via un système de tracking.

3. Créer un compte et déposer des fonds sur Lighter

Après avoir obtenu l'accès, cliquez sur « Create an account ». Vous pouvez alors effectuer un dépôt :

Soit depuis votre wallet ;

Soit depuis un exchange centralisé.

Vous pouvez déposer sur les blockchains suivantes :

Arbitrum ;

Base ;

Avalanche ;

Ethereum.

Le dépôt se fait en USDC uniquement, avec un minimum de 5 dollars.

⏳ Attendez quelques minutes après le dépôt pour que les fonds soient visibles.

4. Authentification

Avant de commencer à trader, vous devrez authentifier votre compte. Cela signifie signer une transaction avec votre wallet — c'est sans risque et gratuit.

5. Trader sur Lighter

Une fois authentifié, vous pouvez commencer à trader. En haut à gauche, choisissez la paire de votre choix (plus de 50 disponibles).

Attention : les effets de levier peuvent être dangereux pour les débutants. Formez-vous bien et commencez avec de petites sommes.

Interface de trading expliquée :

Levier : Choisissez le levier souhaité (attention aux risques) ; Isolated : Sélectionnez ce mode plutôt que « Cross », plus sécurisé pour débuter ; Long / Short : Long si vous pensez que le prix va monter, Short si vous pensez qu'il va baisser ; Taille de la position : Par exemple, 52 % de 6 dollars, soit environ 3 dollars x5 (effet de levier) ; Bouton d'exécution : Cliquez ici pour passer votre ordre.

Lorsque vous avez une position ouverte, voici les informations à surveiller :

Position value : montant total avec levier

Entry price : prix d'entrée

Mark price : prix actuel du marché

Liq price : prix de liquidation (si atteint, vous perdez la position)

Unrealized PnL : gain ou perte actuel en valeur ou en %

✅ Pour fermer une position : cliquez simplement sur « Close All »

Allez-y doucement : petites sommes, faibles leviers - Ne tradez que ce que vous êtes prêt à perdre.

6. Le programme de points

Les points sont mis à jour chaque mardi, et vous pouvez suivre votre score dans l'onglet Leaderboard. Notez qu'il n'y a aucun frais pour ouvrir ou fermer des positions (contrairement à d'autres plateformes).

🔁 Pour effectuer un retrait, cliquez sur l'icône wallet en haut à droite puis sélectionnez « Withdraw ». Si vous avez moins de 100 points, un frais de 3 dollars est appliqué.

7. Référencement et farming

Pour obtenir votre propre code referral, il faut atteindre 100 points.

Astuce : pour réduire les risques de perte, vous pouvez ouvrir une position opposée avec le même montant, effet de levier et crypto sur une autre plateforme.

Cela permet de farmer des points sur plusieurs plateformes tout en limitant la volatilité via une stratégie delta-neutral.

Conclusion sur Lighter

Lighter est un DEX prometteur qui allie technologie avancée, trading sans frais et potentiel d'airdrop important.

Prenez le temps de vous familiariser avec la plateforme, testez ses fonctionnalités, rejoignez le Discord de Cryptoast pour qu'on parle de stratégie et voir quelle est le meilleur moyen de gagner des points pour l'airdrop… et bonne chance à tous !

