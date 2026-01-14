La plateforme crypto Bitpanda se préparerait à entrer en bourse dans les prochains mois

Le nombre de sociétés crypto décidées à opérer des entrées en bourse enregistre une augmentation importante depuis l’année dernière. Une opération que la plateforme crypto Bitpanda serait en train de programmer pour la première moitié de 2026.

Bitpanda se prépare à entrer en bourse

L'interconnexion accélérée entre la finance traditionnelle et le secteur des cryptomonnaies change la dynamique de cet écosystème en profondeur, au point de concerner les stratégies de développement de ses acteurs historiques comme la plateforme d'échange de cryptomonnaies Bitpanda.

Un exchange crypto lancé à Vienne en 2014 - soutenu depuis 2020 par le milliardaire Peter Thiel - afin de participer à la démocratisation du Bitcoin, qui serait visiblement en train de préparer une opération importante, sous la forme d'une introduction en bourse (IPO) sur le marché de Francfort, en Allemagne.

Selon les éléments disponibles, relayés par le site d'informations financières Bloomberg, cette introduction en bourse pourrait intervenir dès le premier semestre de cette année, avec une valorisation de l'entreprise comprise entre 4 milliards et 5 milliards d’euros au moment de l’opération.

Afin de mener à bien cette IPO, la plateforme Bitpanda aurait fait appel aux services des acteurs bancaires Goldman Sachs, Citigroup et Deutsche Bank. Au moment d'écrire ces lignes, peu d'informations permettent de déterminer les modalités exactes de cette introduction en bourse, dont certains paramètres peuvent encore évoluer.

Une introduction qui se fera finalement à la bourse de Francfort

Cette introduction en bourse de la plateforme crypto Bitpanda s'inscrit dans une stratégie de longue date menée par l'entreprise. En effet, il avait déjà été question de procéder à une cotation au Royaume-Uni en 2025, avant d'abandonner cette option en août en raison d’une liquidité jugée insuffisante à la Bourse de Londres.

Suite à ce changement d'orientation, son cofondateur Eric Demuth avait indiqué que deux options restaient sur la table : soit à la bourse de New York, soit à celle de Francfort. De toute évidence, c'est la seconde destination qui s'impose désormais.

En parallèle de ce projet boursier, Bitpanda serait également inscrit dans une collaboration avec le géant bancaire allemand Deutsche Bank - et le fournisseur d’infrastructures pour crypto-actifs Taurus - afin de procéder au lancement d'un service de conservation de cryptomonnaies, dont le déploiement effectif devrait intervenir au cours de cette année.

De toute évidence, ce projet d'IPO porté par Bitpanda s'inscrit dans une démarche plus large du secteur des cryptomonnaies menée en direction de la finance traditionnelle. De quoi envisager d'autres introductions boursières de ce type pour 2026, avec comme principaux acteurs envisagés : la plateforme Kraken, le leader français du hardware wallet Ledger et la société de garde crypto BitGo.

Une liste qui ne concerne plus Ripple, depuis que sa présidente, Monica Long, a affirmé que l'entreprise n'avait pas de projet de ce type, malgré une valorisation estimée à 40 milliards de dollars.

Source : Bloomberg

