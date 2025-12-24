Les paiements en stablecoins ont explosé au cours de l'année écoulée

Les stablecoins s’imposent de plus en plus dans le paysage monétaire mondial, au point de représenter une option de paiement largement plébiscitée par les entreprises, mais également les particuliers. On fait le point…

Stablecoins : les paiements B2B explosent de 300 %

Depuis le mois de juin dernier, les États-Unis possèdent un cadre réglementaire GENIUS Act taillé sur mesure pour accompagner le développement des stablecoins adossés au dollar, soit plus de 99 % de la quantité actuellement disponible de ces tokens.

Une ouverture théorique qui nécessite toutefois de se confronter à l'épreuve des faits, afin d'estimer l'évolution effective de ce secteur au cours de l'année écoulée. Un exercice mené par la structure d'analyse Artemis, avec un premier bilan qui ne surprendra personne : « en 2025, la supply de l'USDT de Tether a enregistré une augmentation plus importante que les cinq émetteurs suivants réunis, avec 48,2 milliards de dollars ».

Une fois cette domination de nouveau confirmée, le rapport d'Artemis se penche plus précisément sur l'utilisation des stablecoins dans le secteur du paiement, dont la hausse la plus importante concerne les opérations B2B (entre professionnels) avec « un taux de croissance annuel de 76,8 milliards de dollars, en hausse d'environ 300 % par rapport à l'année précédente ».

Ethereum : des paiements P2B qui affichent la croissance la plus rapide

D'un point de vue plus technique, la grande majorité des transactions effectuées sur la blockchain Ethereum - qui accueille 55 % de la supply du secteur - sont réalisées en pair-à-pair (P2P), à hauteur de 67 %, alors que cela ne représente que 24 % des volumes.

Les paiements en stablecoins enregistrent une augmentation importante

Un éclairage sur Ethereum proposé sur le réseau X par le responsable écosystème de la Fondation Ethereum, répondant au pseudonyme de Snapcrackle, qui affiche sur les 12 derniers mois :

Un volume B2B en hausse de 156 % ;

Un montant moyen des transactions en progression de 45 % ;

Un secteur P2B (particuliers vers professionnels) qui affiche la croissance la plus rapide, avec +167 %.

Les institutions n’envoient pas davantage de paiements : elles envoient des paiements plus importants. Snapcrackle

Cas d'utilisation phare de l'année : les cartes de paiement on-chain

Du point de vue des applications décentralisées (dApps), c'est la plateforme Polymarket qui enregistre « le plus grand nombre de transactions en stablecoins (30d) », ce qui permet à Polygon de s'imposer comme l'écosystème leader dans le domaine.

En ce qui concerne les stablecoins en euro, leur quantité disponible jusque-là presque inexistante leur permet d'afficher une évolution de 97 % qui représente désormais un total de 580 millions de dollars, largement devant les autres stablecoins non-USD en termes d'offre et de volume. L'EURC de Circle arrive largement en tête avec une croissance de 260 millions de dollars.

Selon les analystes d'Artemis, le cas d'utilisation phare de l'année 2025 concerne les cartes de paiement on-chain. En effet, leurs volumes ont explosé au cours des 12 derniers mois au point d'enregistrer une hausse de plus de 400 %.

Une adoption en forte hausse qui permet aux analystes d'Artemis d'estimer que « 2026 s'annonce comme l'année des stablecoins ». D'autant plus avec le récent lancement opéré par Coinbase d'un protocole de création de stablecoins taillé sur mesure pour les entreprises.

