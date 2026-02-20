La Maison Blanche impose un ultimatum pour faire avancer son projet de législation crypto

Initialement annoncée pour janvier, la législation CLARITY Act destinée à encadrer le marché crypto américain se heurte actuellement à un rapport de force sur la question des rendements appliqués aux stablecoins. Une situation de blocage face à laquelle la Maison Blanche vient d’imposer un ultimatum.

CLARITY Act : la Maison Blanche fixe un ultimatum au 1er mars

Cela apparaissait au premier abord comme une simple législation en capacité d'apporter une clarté bienvenue et enfin effective pour le marché des cryptomonnaies américain. Pourtant, le parcours législatif du cadre réglementaire CLARITY Act ressemble désormais bien plus à un chemin semé d'embûches au centre duquel trône la question épineuse des stablecoins.

Une réalité d'autant plus surprenante que le cas de ces cryptomonnaies stables semblait avoir déjà été réglé lors de l'adoption du cadre réglementaire GENIUS Act en juillet dernier. C'était sans compter sur la capacité de certains acteurs crypto à contourner l'interdiction d'associer leur détention au versement de récompenses.

💡 Découvrez notre top 10 des stablecoins pour générer un rendement passif

Inacceptable pour les acteurs bancaires américains, à l'origine d'une véritable fronde qui paralyse désormais l'avancée de la législation du marché crypto, au point d'avoir poussé le PDG-fondateur de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase, Brian Armstrong, à annoncer sa volonté de lui retirer officiellement son soutien.

Une situation qui fait enrager Donald Trump et les membres de son administration, visiblement décidés à faire avancer les choses coûte que coûte en fixant un ultimatum à la date du 1er mars pour trouver un moyen de résoudre ce différend, suite à une énième réunion de crise à la Maison Blanche.

Créez un compte sur Kraken, tradez 100€ et recevez 15€ offerts

La Maison Blanche serait favorable à certaines récompenses sur les stablecoins

Alors que les banquiers tentent de résister, certaines sources internes indiquent que la Maison Blanche se positionne désormais plus clairement en faveur d'une autorisation de certains rendements associés aux stablecoins, tout en garantissant aux acteurs bancaires qu'ils ne représenteront pas une menace pour leurs activités de dépôt.

En effet, il semble que le conseiller crypto du président Donald Trump, Patrick Witt, se soit montré ferme sur un point précis : les stablecoins doivent pouvoir permettre de générer des rendements lors de certaines activités et transactions, mais pas nécessairement lors de leur simple détention qui s'apparente davantage à une activité de dépôt.

🗞️ La Maison-Blanche va rencontrer les acteurs crypto et bancaires pour discuter de sa législation crypto

Quoi qu'il en soit, le message envoyé par la Maison Blanche est très clair : une résolution rapide doit intervenir sur ce point de discorde afin de permettre au projet de législation crypto de reprendre le chemin d'une évolution législative apaisée.

Une décision qui pourrait bien ne pas convenir à Brian Armstrong, car la plateforme Coinbase se positionne très clairement en première ligne des sociétés crypto proposant des rendements sur la simple détention de son stablecoin - en l'occurrence l'USDC - du simple fait qu'elle n'est pas à l'origine de son émission, gérée par Circle.

Acheter de la crypto sur Binance, l'exchange n°1 dans le monde

Source : Solid Intel

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.