L'Ethereum (ETH) au-dessus de 2 300 dollars : quels facteurs derrière la hausse ?

L'ether a signé un bond de 8 % en une seule journée ce lundi 16 mars 2026, repassant au-dessus des 2 300 dollars. Derrière ce rebond, on trouve trois facteurs : des ETF spot sur l'ether en pleine collecte, le lancement d'un nouveau fonds de BlackRock et des achats records de BitMine, le tout à la veille d'une réunion du FOMC très attendue.

Hausse de l'ETH : la crypto dépasse les 2 300 dollars

Il y a deux semaines, le cours de l'ether traînait encore autour des 1 900 dollars dans un marché plombé par les tensions géopolitiques. Ce lundi 16 mars, il est monté jusqu'à 2 380 dollars, grâce à deux journées successives de hausse : 3,43 % sur dimanche et 7,95 % sur lundi. Actuellement, son cours se maintient toujours au-dessus des 2 300 dollars.

Un retour qui ne doit rien au hasard. Depuis le début du mois, l'Ether est à nouveau porté par le retour progressif des flux institutionnels. Les chiffres des ETF spot parlent d'eux-mêmes : le 4 mars, les flux entrants atteignaient 169 millions de dollars en une journée, leur plus haut niveau en deux mois. Le 11 mars, ils totalisaient encore 57 millions de dollars de flux nets, tirés principalement par le FETH de Fidelity (19,13 millions de dollars) et l'ETH Mini-Trust de Grayscale (19,08 millions de dollars).

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Et on le sait, les institutionnels investissent principalement via les ETF. Ainsi, la valeur nette totale des ETF spot sur l'ether atteint désormais 13,63 milliards de dollars selon les données SoSoValue du 17 mars.

À ce tableau s'ajoute le lancement, le 12 mars sur le Nasdaq, d'un tout nouveau produit de BlackRock : l'iShares Staked Ethereum Trust, baptisé ETHB. Ce fonds stake entre 70 et 95 % de ses avoirs en ether et reverse environ 82 % des récompenses de staking aux investisseurs, pour un rendement net annuel estimé entre 1,9 et 2,2 %. Un nouvel ETH qui pourrait, selon les analystes, attirer jusqu'à 9,1 milliards de dollars la première année.

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Bitmine continue d'acheter de l'ETH

Impossible d'analyser ce rebond sans évoquer BitMine Immersion Technologies. La société, qui joue pour l'ether le rôle que Strategy joue pour le bitcoin, a réalisé la semaine du 9 mars son plus gros achat hebdomadaire de 2026 : 60 976 ethers acquis en sept jours. Au 15 mars, ses réserves totalisent 4,596 millions d'ethers (soit 3,76 % de l'offre totale en circulation) dont 3,04 millions stakés, valorisés à environ 6,6 milliards de dollars.

Tom Lee, son président, a clairement indiqué accélérer les achats face aux signaux de retournement du marché. Malgré des pertes latentes estimées à environ 7,8 milliards de dollars sur l'ensemble de la position, il souhaite profiter de la baisse pour accumuler de l'ETH moins cher.

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L'ether peut-il confirmer ce rebond ? Selon les analystes, la prochaine résistance à surveiller se siturait autour des 2 378 dollars. La décision de la Fed ce mercredi 18 mars sera déterminante : si Jerome Powell adopte un ton accommodant (ce que les marchés semblent anticiper), cela serait positif pour les produits risqués comme les cryptos. Dans ce cas, l'ether pourrait consolider ces niveaux et tenter de s'installer durablement au-dessus des 2 300 dollars.

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