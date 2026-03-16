L'Ethereum Foundation vend 5 000 ETH à Bitmine

Cédant régulièrement quelques portions de ses ETH, l'Ethereum Foundation s'est accordée avec Bitmine sur une vente de 10,21 millions de dollars. Retour sur cette opération.

le 16 mars 2026 à 10:00.

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Vincent Maire

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Bitmine achète 5 000 ETH à l'Ethereum Foundation

Régulièrement, l’Ethereum Foundation vend une partie de ses avoirs en ETH, afin de financer ses opérations courantes. Ces opérations font généralement l’objet de communication et, dans cette continuité, la fondation a annoncé samedi une nouvelle vente, à raison de 5 000 unités.

Ainsi, l’Ethereum Foundation s’est entendue avec BitMine pour un accord over the counter (OTC) à 2042,96 dollars par ETH, soit l’équivalent de 10,21 millions de dollars environ :

Transaction entre l'Ethereum Foundation et Bitmine

Transaction entre l'Ethereum Foundation et Bitmine

 

À présent, ce nouvel achat s’ajoute aux 4 534 563 ETH que détenait Bitmine en date du 8 mars dernier, selon son dernier dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC).

Dans ladite déclaration, l’entreprise indique qu’un peu plus de 3 millions d’Ethers sont déposés en staking, pour un rendement estimé à 259 millions de dollars par an, selon les prix du moment. À cette occasion, Tom Lee conservait son optimisme habituel, malgré le contexte de bear market :

blockquote icon

Comme le dit l'adage, il ne faut pas sonner la cloche au plus bas, et c'est pourquoi la stratégie de Bitmine consiste à accélérer légèrement son rythme d'accumulation d'ETH. La semaine dernière [du 2 au 6 mars, ndlr], nous avons acquis 60 976 ETH, contre une moyenne hebdomadaire récente de 45 000 à 50 000.

👉 Dans l'actualité également — Un ETH à 1 500 dollars dans les prochains mois ? Bienvenue dans le « paradoxe d’adoption » Ethereum

En parallèle de l’écriture de ces lignes, l’ETH profite d’un peu de répit, avec un prix de 2 250 dollars, en hausse de 7 % au cours des dernières 24 heures.

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Sources : Etherscan, SEC

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Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

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