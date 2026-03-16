L'Ethereum Foundation vend 5 000 ETH à Bitmine

Cédant régulièrement quelques portions de ses ETH, l'Ethereum Foundation s'est accordée avec Bitmine sur une vente de 10,21 millions de dollars. Retour sur cette opération.

Bitmine achète 5 000 ETH à l'Ethereum Foundation

Régulièrement, l’Ethereum Foundation vend une partie de ses avoirs en ETH, afin de financer ses opérations courantes. Ces opérations font généralement l’objet de communication et, dans cette continuité, la fondation a annoncé samedi une nouvelle vente, à raison de 5 000 unités.

Ainsi, l’Ethereum Foundation s’est entendue avec BitMine pour un accord over the counter (OTC) à 2042,96 dollars par ETH, soit l’équivalent de 10,21 millions de dollars environ :

Transaction entre l'Ethereum Foundation et Bitmine

À présent, ce nouvel achat s’ajoute aux 4 534 563 ETH que détenait Bitmine en date du 8 mars dernier, selon son dernier dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC).

Dans ladite déclaration, l’entreprise indique qu’un peu plus de 3 millions d’Ethers sont déposés en staking, pour un rendement estimé à 259 millions de dollars par an, selon les prix du moment. À cette occasion, Tom Lee conservait son optimisme habituel, malgré le contexte de bear market :

Comme le dit l'adage, il ne faut pas sonner la cloche au plus bas, et c'est pourquoi la stratégie de Bitmine consiste à accélérer légèrement son rythme d'accumulation d'ETH. La semaine dernière [du 2 au 6 mars, ndlr], nous avons acquis 60 976 ETH, contre une moyenne hebdomadaire récente de 45 000 à 50 000.

👉 Dans l'actualité également — Un ETH à 1 500 dollars dans les prochains mois ? Bienvenue dans le « paradoxe d’adoption » Ethereum

En parallèle de l’écriture de ces lignes, l’ETH profite d’un peu de répit, avec un prix de 2 250 dollars, en hausse de 7 % au cours des dernières 24 heures.

Meria : acheter des cryptos et les faire fructifier simplement avec le staking

Sources : Etherscan, SEC

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.