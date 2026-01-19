Un hacker vole plus de 282 millions de dollars en cryptomonnaies détenues dans un hardware wallet

Les acteurs malveillants ne reculent devant aucun obstacle pour tenter de voler des cryptomonnaies, même lorsqu’elles se trouvent sur un hardware wallet. Une douloureuse expérience qui vient de coûter plus de 282 millions de dollars à une victime en ce début d’année.

Un hacker vole 282 millions de dollars détenus sur un hardware wallet

Pendant que les investisseurs espèrent réaliser des bénéfices importants sur leurs avoirs en cryptomonnaies, des hackers se positionnent en embuscade pour les dépouiller de leurs fonds, avec de multiples techniques adaptées à tous les cas de figure qui cumulent des milliards de dollars de préjudices chaque année.

La plupart du temps, les wallet crypto « à chaud » directement connectés à Internet apparaissent comme les plus exposés du fait d'une plus grande accessibilité, mais de toute évidence les portefeuilles matériels proposant un stockage « à froid » - également appelés hardware wallets - sont également concernés.

✍️ Découvrez les 7 bonnes pratiques pour protéger son portefeuille de cryptomonnaies d'un hack

Une réalité à laquelle vient de se heurter de plein fouet un détenteur de 2,05 millions de LTC et 1 459 BTC le 10 janvier dernier. Des faits mis en lumière il y a peu par l'enquêteur crypto ZachXBT, qui impliquent une perte colossale estimée à plus de 282 millions de dollars au moment des faits.

Le 10 janvier, aux alentours de 23 h (UTC), une victime a perdu plus de 282 millions de dollars en LTC et BTC à la suite d’une arnaque d’ingénierie sociale ciblant un portefeuille matériel. ZachXBT

Diversifiez facilement votre portefeuille avec Bitpanda

Une « arnaque d’ingénierie sociale » certainement ciblée

Dans les faits, ce vol implique ce que ZachXBT présente comme « une arnaque d’ingénierie sociale ». Difficile de savoir avec exactitude quelle méthode a employé le hacker, mais cela ressemble de toute évidence à une technique de type abus de confiance destinée à tromper leur détenteur en se faisant passer pour une entreprise légitime.

Les plus anciens clients de la société Ledger connaissent sans aucun doute ce genre de procédures frauduleuses ciblées - à la fois téléphoniques ou par e-mail - suite au vol massif des données de leurs clients intervenu en 2020. La dernière en date, détectée début janvier, concerne plus précisément l'un de ses prestataires.

🗞️ Fuite de données chez un prestataire de Ledger : êtes-vous en danger ? Voici comment vous protéger

Dès la réception des fonds, le voleur a aussitôt débuté son opération de conversion « en Monero via plusieurs plateformes d’échange instantané, provoquant une forte hausse du prix du XMR ». Une partie des BTC dérobés a également pris la direction des blockchains Ethereum, Ripple et Litecoin, « via Thorchain ».

Ce vol de plus de 282 millions de dollars en cryptomonnaies intervient alors que la sécurité de leurs détenteurs se retrouve au centre d'une crise majeure, suite à une augmentation sans précédent des attaques perpétrées à leur encontre, mais également leurs proches, depuis le début de l'année.

La dernière affaire du genre concerne un couple de retraités de Haute-Savoie, enlevé afin de réclamer une rançon de 8 millions d'euros à leur fils, actif dans le secteur crypto.

30 $ offerts pour un dépôt de 100 $ sur Bybit EU

Source : ZachXBT

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.