Cela faisait plus de 40 jours que les administrations américaines étaient paralysées par le plus long « shutdown » de l’histoire des États-Unis. Une situation qui vient de se débloquer, entraînant dans son sillage une explosion des places boursières mondiales.

Fin du « shutdown » aux États-Unis

Depuis le 1er octobre, les États-Unis subissent un « shutdown » à la durée historiquement longue, enclenché par l'impossibilité de trouver un accord entre Républicains et Démocrates sur le projet de loi de finance. Une situation qui vient de trouver un dénouement à la fois inattendu et favorable, en ce mercredi 12 novembre.

En effet, le président Donald Trump vient de signer un projet de financement, initialement approuvé par la Chambre des représentants, impliquant l'ensemble des membres de son parti, mais également une poignée de Démocrates visiblement désireux de mettre un terme à ce blocage des administrations américaines.

Il semble toutefois important de noter que ce déblocage reste provisoire, puisque le texte signé par le président des États-Unis implique une date butoir fixée au 30 janvier 2026. Autant dire que les négociations sur certains sujets sensibles - comme le maintien des subventions pour le programme Obamacare - vont rester très actives au cours des prochaines semaines.

Bon nombre d'analystes s'accordent sur la portée positive de cette réouverture des administrations américaines, principalement car elle pourrait permettre d'enclencher un regain d'intérêt pour le marché des actifs risqués. Serait-ce une bonne nouvelle pour les cryptomonnaies ?

Les places boursières européennes affichent de nouveaux records

Dès l'annonce de la signature de Donald Trump, les places boursières mondiales ont affiché un regain d'activité notable, comme par exemple avec le CAC 40 qui a terminé sa séance du 12 novembre en hausse, suite à un nouveau sommet historique enregistré à 8 280,97 points. Un record déjà pulvérisé au moment d'écrire ces lignes au-delà de 8 300 points.

Le CAC 40 affiche un record absolu au-delà de 8 300 points

Dans le même temps, les Bourses de Londres et de Madrid affichent également des niveaux historiques, alors que Milan enregistre un record inégalé depuis 2000, dans le cadre de ce que certains analystes identifient comme « un basculement des flux d'investissement vers les actions du Vieux Continent, aux dépens des valeurs américaines, technologiques en tête ».

🗞️ Fin annoncée du « shutdown » américain ? Le marché crypto réagit à la hausse

La question consiste désormais à estimer le potentiel haussier que cette annonce pourrait avoir sur le cours du Bitcoin et le marché des cryptomonnaies au sens large. En particulier si l'on considère le versement récemment annoncé par Donald Trump d'un dividende douanier de 2 000 dollars à tous les américains aux revenus modestes.

Le cours du BTC a réagi de manière assez inégale lors des précédents shutdowns, avec une baisse de 6 % lors de la précédente plus longue édition (35 jours) enclenchée par Donald Trump en 2018, au cours de son dernier mandat. Pour le moment, le Bitcoin affiche une baisse de 2 % sur les dernières 24 heures.

Source : CNN

