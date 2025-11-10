Fin annoncée du « shutdown » américain ? Le marché crypto réagit à la hausse

L’administration américaine est paralysée depuis plus d’un mois, dans le cadre de ce qui apparaît comme le plus long « shutdown » de l’histoire des États-Unis. Une situation qui pourrait enfin trouver son terme suite à un récent accord entre Démocrates et Républicains.

Vers une fin imminente du « shutdown » américain ?

Le gouvernement américain se retrouve totalement paralysé depuis le 1er octobre, suite à une absence d'accord entre les Démocrates et les Républicains sur le projet de loi budgétaire. Une situation devenue historique le 5 novembre dernier en s'imposant comme le plus long « shutdown » de l'histoire du pays.

Dans les faits, plus de 700 000 fonctionnaires se retrouvent sans salaire, pendant que les démarches administratives en cours ou la livraison des chiffres économiques stratégiques ne sont plus assurées. Malgré tout, les premières approbations de la SEC pour des ETF crypto spot ont marqué une étape décisive à la fin du mois d'octobre.

Dans le même temps, Républicains et Démocrates tentent de trouver un terrain d'entente - même provisoire et encore fragile - afin de débloquer la situation. Une première étape jugée positive vient d'être franchie dans cette direction au Sénat, avec l'obtention d'un accord permettant d'assurer le financement du gouvernement jusqu’en janvier.

Un projet qui doit toutefois encore passer devant la chambre des Représentants avant de finir sur le bureau de Donald Trump pour une validation finale. Autant d'étapes qui ne semblent pas décourager les parieurs de la plateforme Polymarket, avec une résolution effective envisagée à 85 % pour la fin de cette semaine au plus tard.

Les parieurs de Polymarket envisagent une fin du shutdown à 85 %

Le marché crypto réagit favorablement

Cette annonce d'un possible dénouement du shutdown, même provisoire, semble redonner un peu d'élan haussier au marché des cryptomonnaies. En effet, le top 10 du secteur par capitalisation affiche des hausses comprises entre 2 % et plus de 8 % sur les dernières 24 heures, qui peinent tout de même à effacer les baisses enregistrées sur les 7 derniers jours.

Le Bitcoin affiche une hausse de 4,5 % sur cette période qui lui permet de revenir se positionner sur le niveau stratégique des 106 000 dollars environ. Une résistance qu'il va devoir franchir en unité de temps daily (au minimum) pour valider un retour effectif au-dessus de ce seuil.

🗞️ Le « shutdown » américain devient le plus long de l'histoire — Quelles conséquences pour les marchés ?

Le Bitcoin revient se positionner sur le niveau des 106 000 dollars

Dans le même temps, Donald Trump vient d'annoncer le versement d'un « dividende d'au moins 2 000 dollars par personne (n'incluant pas les gens à haut revenu) » directement issu de la perception de ses droits de douane augmentés. Une très bonne nouvelle pour les actifs risqués, selon le directeur des investissements chez Kronos Research, Vincent Liu.

La crypto monte alors que le « dividende tarifaire » proposé par Trump stimule l’appétit pour le risque. L’amélioration du contexte macroéconomique, portée par l’optimisme autour d’une éventuelle fin de la fermeture du gouvernement américain, renforce la dynamique de reprise. Vincent Liu

La fin du shutdown américain serait-elle en capacité de fournir l'élan nécessaire à un retour haussier du Bitcoin ? Possible, selon certains analystes persuadés que le bull run du BTC n'a même pas encore véritablement débuté.

Source : Politico

