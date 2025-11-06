Et si Bitcoin n’avait pas encore commencé son bull run et préparait là son véritable mouvement haussier ?

Le bull run de Bitcoin pourrait bien ne pas avoir encore commencé. C’est la conviction de Samson Mow, fondateur de Jan3, qui estime que malgré les records récents, la hausse actuelle reste modeste face à l’inflation, et n’annonce pas encore le véritable mouvement haussier du marché.

le 6 novembre 2025 à 16:00.

3 minutes de lecture

author image

Marius Farashi Tasooji

Et si Bitcoin n’avait pas encore commencé son bull run et préparait là son véritable mouvement haussier ?
Test logo

Bitcoin

101682.0$

Notre fiche

Bitcoin

Actualités Bitcoin

Formations Bitcoin

Acheter Bitcoin (BTC)

Publicité Bitpanda

Le bull run n'a pas encore commencé, selon Samson Mow

Alors que de nombreux investisseurs espéraient un mois d’octobre haussier pour le Bitcoin, c’est tout l’inverse qui s’est produit. Après avoir atteint un nouveau sommet historique au-dessus des 126 000 dollars le 6 octobre, le cours du BTC n’a cessé de reculer, retombant brièvement sous les 100 000 dollars ces dernières 48 heures.

Désormais, le Bitcoin évolue au bord du gouffre. Après avoir rebondi sur le seuil symbolique des 100 000 dollars, le marché reste suspendu à un éventuel catalyseur. Les investisseurs s’interrogent : le cours poursuivra-t-il sa progression, ou entame-t-il déjà un nouveau cycle baissier ?

👉 Les meilleurs sites pour acheter du Bitcoin

C’est dans ce contexte que Samson Mow, fondateur de l’entreprise d’infrastructure Jan3 ayant conseillé auprès de plusieurs gouvernements d’Amérique latine sur leur stratégie Bitcoin, affirme que le véritable bull run n’a pas encore commencé.

blockquote icon

Le Bitcoin est resté globalement stable en 2025. Si vous croyez aux cycles, alors il n’a pas encore atteint son sommet.
Cela pourrait signifier un cycle plus long (un sommet en 2026 ?), ou bien un bull run générationnel sur une décennie (comme l’or après les ETF), ou encore la fin des cycles tels qu’on les connaît (l’Omegacycle).
À vous de vous organiser en conséquence.

Selon lui, la hausse actuelle ne fait que « marginalement surpasser l’inflation » et ne reflète pas encore le véritable potentiel du BTC. Par rapport à son sommet de 2021, le Bitcoin n’a progressé que de 82 %, loin des +250 % enregistrés lors du cycle précédent.

En repassant sous les 100 000 dollars, le BTC revient sur les niveaux atteints en novembre 2024. Pire encore, face à l’euro et au franc suisse, il affiche une baisse de 10 % sur un an, et une hausse limitée à seulement 55 % par rapport au CHF depuis 2021.

Une performance à peine suffisante pour compenser l’inflation de 2025, remettant en question l’existence même d’un bull run.

Samson Mow remet également en question l’approche cyclique des marchés. Il envisage un scénario de hausse prolongée, comparable à celle de l’or après l’introduction des ETF, lorsque le métal jaune avait gagné plus de 400 % entre 2003 et 2011.

Faites fructifier votre capital grâce aux analyses et stratégies de nos experts
Publicité

Les investisseurs long terme sont-ils entrain de vendre leurs BTC ?

Pourtant le sentiment est au plus bas, le Crypto and Fear Index a récemment pointé vers « 21 : extrême peur », un plus bas depuis le mois d'avril ou le BTC perdait 32 % et revisitait les 75 000 dollars.

 

Face aux craintes liées à d’éventuelles ventes de la part des premiers détenteurs de Bitcoin, Mow se veut rassurant :

blockquote icon

Je ne connais aucun OG qui vend en ce moment.

Pourtant, le sentiment de marché est au plus bas. Le Crypto Fear & Greed Index vient de chuter à 21, en zone de « peur extrême », son plus bas niveau depuis le mois d'avril, période durant laquelle le BTC avait perdu 32 % et brièvement retrouvé les 75 000 dollars.

crypto-fear-greed-index-novembre-2025_90

Indice de peur et de gourmandise du Bitcoin

 

📰 À lire également dans l'actualité – L’affaire du « prisonnier au Bitcoin » qui réclamait des millions au FBI s’effondre en appel

Mow invite également les investisseurs à garder une vision de long terme, plutôt que de se laisser gagner par la peur. Fidèle à son optimisme, il estime que la véritable question n’est pas de savoir si Bitcoin ajoutera un zéro à son prix, mais quand.

Acheter facilement la crypto Bitcoin avec Bitpanda
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Source : Fear and greed

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Journaliste et vulgarisateur passionné par Bitcoin, je m’attache à rendre accessible un sujet souvent complexe.
J’ai réalisé un documentaire tourné au Salvador, qui explore de manière pragmatique l’impact de Bitcoin sur le pays.
Chaque semaine, je présente l’émission « Pair à pair », un rendez-vous qui décrypte l’actualité et les enjeux du protocole Bitcoin, avec rigueur et pédagogie.
Je publie également, au quotidien, des articles et réflexions pour nourrir l'intérêt pour le BTC et encourager le débat autour de cette révolution monétaire et technologique.

Marius Farashi Tasooji

575 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur BTC

Voir plus
Tout voir
Test logo

BTC

Bitcoin

-2.1%

101682$

Notre fiche explicative sur

Bitcoin

Actualités Bitcoin

Formations Bitcoin

Acheter Bitcoin (BTC)

Publicité Bitpanda

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !

Calendrier des sorties

Les articles les plus lus

Le Bitcoin chutera encore de 70 % avant d'atteindre le million de dollars

Le Bitcoin chutera encore de 70 % avant d'atteindre le million de dollars

 Bourse en France : la fiscalité du PEA devrait augmenter de 8 % à cause de cet amendement

Bourse en France : la fiscalité du PEA devrait augmenter de 8 % à cause de cet amendement

 Pourquoi la crypto DASH a-t-elle explosé jusqu'a 90 dollars ce week-end ?

Pourquoi la crypto DASH a-t-elle explosé jusqu'a 90 dollars ce week-end ?

 Les investisseurs crypto basculent en « peur extrême » face à un marché qui plonge de nouveau

Les investisseurs crypto basculent en « peur extrême » face à un marché qui plonge de nouveau