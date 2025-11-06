Et si Bitcoin n’avait pas encore commencé son bull run et préparait là son véritable mouvement haussier ?

Le bull run de Bitcoin pourrait bien ne pas avoir encore commencé. C’est la conviction de Samson Mow, fondateur de Jan3, qui estime que malgré les records récents, la hausse actuelle reste modeste face à l’inflation, et n’annonce pas encore le véritable mouvement haussier du marché.

Le bull run n'a pas encore commencé, selon Samson Mow

Alors que de nombreux investisseurs espéraient un mois d’octobre haussier pour le Bitcoin, c’est tout l’inverse qui s’est produit. Après avoir atteint un nouveau sommet historique au-dessus des 126 000 dollars le 6 octobre, le cours du BTC n’a cessé de reculer, retombant brièvement sous les 100 000 dollars ces dernières 48 heures.

Désormais, le Bitcoin évolue au bord du gouffre. Après avoir rebondi sur le seuil symbolique des 100 000 dollars, le marché reste suspendu à un éventuel catalyseur. Les investisseurs s’interrogent : le cours poursuivra-t-il sa progression, ou entame-t-il déjà un nouveau cycle baissier ?

👉 Les meilleurs sites pour acheter du Bitcoin

C’est dans ce contexte que Samson Mow, fondateur de l’entreprise d’infrastructure Jan3 ayant conseillé auprès de plusieurs gouvernements d’Amérique latine sur leur stratégie Bitcoin, affirme que le véritable bull run n’a pas encore commencé.

Bitcoin has been basically flat for 2025. If you believe in cycles, then it hasn’t topped. That means a longer cycle (cycle top in 2026?), or it means a generational bull run for a decade (like gold post ETF), or it means no more cycles again (Omegacycle). Plan accordingly. https://t.co/PNqIrchWvI — Samson Mow (@Excellion) November 5, 2025

Le Bitcoin est resté globalement stable en 2025. Si vous croyez aux cycles, alors il n’a pas encore atteint son sommet.

Cela pourrait signifier un cycle plus long (un sommet en 2026 ?), ou bien un bull run générationnel sur une décennie (comme l’or après les ETF), ou encore la fin des cycles tels qu’on les connaît (l’Omegacycle).

À vous de vous organiser en conséquence.

Selon lui, la hausse actuelle ne fait que « marginalement surpasser l’inflation » et ne reflète pas encore le véritable potentiel du BTC. Par rapport à son sommet de 2021, le Bitcoin n’a progressé que de 82 %, loin des +250 % enregistrés lors du cycle précédent.

En repassant sous les 100 000 dollars, le BTC revient sur les niveaux atteints en novembre 2024. Pire encore, face à l’euro et au franc suisse, il affiche une baisse de 10 % sur un an, et une hausse limitée à seulement 55 % par rapport au CHF depuis 2021.

Une performance à peine suffisante pour compenser l’inflation de 2025, remettant en question l’existence même d’un bull run.

Samson Mow remet également en question l’approche cyclique des marchés. Il envisage un scénario de hausse prolongée, comparable à celle de l’or après l’introduction des ETF, lorsque le métal jaune avait gagné plus de 400 % entre 2003 et 2011.

Faites fructifier votre capital grâce aux analyses et stratégies de nos experts

Publicité

Les investisseurs long terme sont-ils entrain de vendre leurs BTC ?

Pourtant le sentiment est au plus bas, le Crypto and Fear Index a récemment pointé vers « 21 : extrême peur », un plus bas depuis le mois d'avril ou le BTC perdait 32 % et revisitait les 75 000 dollars.

Face aux craintes liées à d’éventuelles ventes de la part des premiers détenteurs de Bitcoin, Mow se veut rassurant :

Je ne connais aucun OG qui vend en ce moment.

Pourtant, le sentiment de marché est au plus bas. Le Crypto Fear & Greed Index vient de chuter à 21, en zone de « peur extrême », son plus bas niveau depuis le mois d'avril, période durant laquelle le BTC avait perdu 32 % et brièvement retrouvé les 75 000 dollars.

Indice de peur et de gourmandise du Bitcoin

📰 À lire également dans l'actualité – L’affaire du « prisonnier au Bitcoin » qui réclamait des millions au FBI s’effondre en appel

Mow invite également les investisseurs à garder une vision de long terme, plutôt que de se laisser gagner par la peur. Fidèle à son optimisme, il estime que la véritable question n’est pas de savoir si Bitcoin ajoutera un zéro à son prix, mais quand.

Acheter facilement la crypto Bitcoin avec Bitpanda

Source : Fear and greed

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.