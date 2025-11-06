L’affaire du « prisonnier au Bitcoin » qui réclamait des millions au FBI s’effondre en appel

Un ex-détenu qui accusait le FBI d’avoir détruit un disque dur contenant des milliers de Bitcoin (BTC) vient d’être débouté en appel. Il affirmait que la justice l’avait empêché de devenir millionnaire.

Un prisonnier qui accusait le FBI d’avoir détruit ses Bitcoins

Michael Prime était détenu pour des faits de contrefaçon et vol d’identité. Arrêté en 2019, son disque dur avait été saisi et analysé par le FBI dans le cadre de l’affaire. Il avait ensuite été détruit. Le problème : l’ex-détenu affirme aujourd’hui qu’il contenait 3 443 Bitcoins.

💡 Le guide pour acheter facilement du Bitcoin (BTC)

Déjà débouté par une cour de justice, Michael Prime avait fait appel. Il s’appuyait sur une loi permettant aux détenus de se voir restituer leurs biens saisis, lorsqu’une affaire est close.

Mais la cour d’appel vient de trancher : Michael Prime fait la demande trop tard, et surtout sa fortune présumée en BTC est remise en question.

Coinbase : inscrivez-vous sur l'exchange crypto le plus réputé au monde

Des Bitcoins dont l’existence est douteuse

Les juges de la cour d’appel ont en effet pointé du doigt que Michael Prime a affirmé pendant plusieurs années qu’il ne possédait pas de Bitcoin.

Pendant des années, Prime a nié posséder beaucoup de Bitcoin. Et le Bitcoin ne figurait pas sur la liste des biens qu’il a cherché à récupérer après sa sortie de prison.

👉 Ne manquez pas notre article – Est-il trop tard pour investir dans le Bitcoin ?

Les enquêteurs, les agents de probation et le juge qui l’a condamné initialement affirment en effet tous que l’accusé confirmait à l’époque qu’il ne possédait pas de BTC.

Les juges ont par ailleurs affirmé que Michael Prime avait un « retard inexcusable » et qu’une éventuelle compensation serait inéquitable « même si les BTC existaient ».

La hausse du cours du BTC fait des envieux

Que les BTC de Michael Prime aient existé ou non, l’affaire s’inscrit dans la tendance actuelle qui voit les « anciens » investisseurs en BTC encaisser des gains, après avoir attendu plusieurs années.

De nombreux portefeuilles que l’on pensait immobiles se sont réveillés ces derniers mois. Les plus-values démentielles ont fait les gros titres. Il y a quelques jours, un ancien investisseur a ainsi transféré des BTC dont la valeur avait progressé de… 87 236 %.

🌐 Dans l’actualité – Le cycle haussier du Bitcoin touche-t-il déjà à sa fin après les 126 000 $ d’octobre ?

Le cours du Bitcoin a atteint un record absolu au début du mois d’octobre, mais la tendance s’est rafraîchie depuis. Il est brièvement passé sous les 100 000 dollars mardi dernier. La plus grande cryptomonnaie, qui a enchaîné les records, entre peut-être dans une phase de consolidation.

Sécurisez vos cryptos avec un wallet Ledger Nano S Plus à seulement 49 €

Publicité

Source : UScourts.gov

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.