Le cycle haussier du Bitcoin touche-t-il déjà à sa fin après les 126 000 $ d'octobre ? L'analyse de Vincent Ganne

Le 6 octobre 2025, le Bitcoin enregistrait un nouveau sommet autour de 126 000 dollars. Depuis, la question divise les analystes : le cycle haussier entamé après le halving d’avril 2024 serait-il déjà arrivé à son terme ? Voici l'analyse technique de Vincent Ganne sur le BTC.

le 6 novembre 2025 à 7:00.

2 minutes de lecture

Vincent Ganne

Vincent Ganne

Bitcoin

101752.0$

Bitcoin

Un cycle qui s'inscrit dans la moyenne temporelle, sans plus

L’analyse du rythme des cycles précédents apporte des repères intéressants. En moyenne, la période séparant un halving de la fin du cycle varie entre 526 et 546 jours. Or, le sommet de 2025 est intervenu 534 jours après celui de 2024, ce qui correspond presque exactement à cette moyenne.

Si l’on observe la durée globale du cycle, environ 1 438 jours depuis le précédent sommet, elle s’inscrit elle aussi dans la lignée des cycles de 2016 et 2020, dont la durée était similaire.

Ainsi, d’un point de vue temporel et statistique, le scénario d’un sommet du prix du Bitcoin déjà atteint est cohérent, un cycle dans la moyenne temporelle avec une performance globale très moyenne. En durée absolue, cela fait 1055 jours si le cycle s'est terminé le lundi 6 octobre dernier, soit un peu moins que les deux cycles précédents.

Les cycles du halving de Bitcoin

Une structure de marché encore solide tant que les supports majeurs tiennent

Sur le plan technique, toutefois, la tendance haussière de fond n’est pas encore remise en cause. Le cours du Bitcoin évolue toujours au-dessus de sa moyenne mobile à 50 semaines, un seuil historiquement déterminant pour différencier les marchés haussiers des marchés baissiers.

Lors des précédentes phases de marché, la rupture de cette moyenne mobile confirmait le bear market. Aujourd’hui, ce support se situe autour du niveau actuel des prix, la clôture technique de cette semaine sera donc cruciale.

Une grande ligne de tendance ascendante, tracée depuis les points bas de 2024, converge elle aussi vers cette même zone de prix. Tant que cette structure demeure préservée, la phase actuelle peut être interprétée comme une pause dans la hausse, plutôt que comme un retournement durable.

En revanche, une rupture nette de ces supports majeurs serait la confirmation ultime que le BTC se trouve bien en bear market depuis les 126 000 dollars du lundi 6 octobre dernier.

Graphique du prix du Bitcoin

Bilan : un sommet possible, mais pas encore confirmé

En résumé, la chronologie du cycle laisse penser que le sommet de ce bull run pourrait déjà avoir été atteint. Cependant, aucun signal technique majeur ne vient encore valider un retournement définitif.

Tant que le Bitcoin préserve la zone comprise entre 98 000 et 100 000 dollars, la tendance de long terme reste positive. Ce n’est qu’en cas de cassure technique hebdomadaire nette sous la moyenne mobile à 50 semaines que le marché entrerait véritablement dans une phase de repli prolongé.

Vincent Ganne est un expert reconnu de l'analyse technique avec 18 ans d'expérience. Il intervient fréquemment sur BFM Business et produit des analyses exclusives pour Cryptoast Research. Fort de sa longue expérience, Vincent offre une approche globale des marchés financiers, en tenant compte des événements macroéconomiques et en utilisant de nombreux aspects de l'analyse graphique pour prévoir les tendances du Bitcoin et d'autres cryptomonnaies à moyen et long terme. Il a également occupé le poste de Senior Market Analyst & Business Development Manager pendant 3 ans chez TradingView, renforçant ainsi sa connaissance approfondie des marchés financiers.

