Donald Trump va verser 2 000 dollars aux américains les moins fortunés — Bonne nouvelle pour la crypto ?

Les choses semblent évoluer dans la direction d’une réouverture imminente des administrations aux États-Unis, actuellement paralysées par un « shutdown ». L’occasion pour Donald Trump d’annoncer le versement d’un « dividende » de 2 000 dollars aux américains ayant les revenus les plus modestes.

Donald Trump promet le versement d'un « dividende » de 2 000 dollars

Le président Donald Trump fait actuellement face à une montée en puissance des Démocrates, comme par exemple avec la récente et très médiatisée élection de Zohran Mamdani à la mairie de New York. Une situation compliquée face à l'approche des élections de mi-mandat, programmées pour 2026.

Serait-ce la raison d'une soudaine détente dans le conflit budgétaire qui oppose depuis des semaines Républicains et Démocrates, à l'origine du plus long « shutdown » de l'histoire des États-Unis ? Quoi qu'il en soit, Donald Trump vient d'annoncer dans le même temps le versement programmé d'un « dividende d’au moins 2 000 dollars par personne (n'incluant pas les gens à haut revenu) » sur le réseau Truth Social.

Des fonds qui seraient directement issus des milliards de dollars engrangés grâce à la politique douanière mise en place par le président des États-Unis, avec la promesse de passer ensuite au remboursement de son « énorme dette de 37 000 milliards de dollars », en hausse accélérée sur les derniers mois.

Nous sommes désormais le pays le plus riche et le plus respecté au monde, avec une inflation presque nulle et un marché boursier à des niveaux record. Les 401(k) sont au plus haut. Nous engrangeons des milliers de milliards de dollars et commencerons bientôt à rembourser notre énorme dette de 37 000 milliards de dollars. (...) Un dividende d’au moins 2 000 dollars par personne (n'incluant pas les gens à haut revenu) sera versé à tout le monde. Donald Trump

« Possédez des actifs, sinon vous ferez partie des laissés pour compte »

Des déclarations rapidement nuancées par le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, qui explique comment ce versement annoncé « pourrait simplement correspondre aux baisses d’impôts prévues dans le programme du président — pas d’impôt sur les pourboires, pas d’impôt sur les heures supplémentaires, pas d’impôt sur la Sécurité sociale, et la déductibilité des prêts automobiles ».

Malgré tout, les analystes montrent un certain optimisme face à cette promesse de liquidités. En effet, les spécialistes de la Kobeissi Letter estiment que ces dividendes « pourrait concerner plus de 85 % des adultes américains, avec une distribution estimée à plus de 400 milliards de dollars ». Le tout associé à la fin d'un shutdown au potentiel haussier évident, au moins sur le court terme.

🗞️ Fin annoncée du « shutdown » américain ? Le marché crypto réagit à la hausse

Ce contexte devrait permettre d'augmenter l'appétit des investisseurs pour les actifs risqués, comme les cryptomonnaies. Un choix judicieux, selon les analystes de la Kobeissi Letter, car les dividendes versés ne permettront pas de combler les effets de l'inflation sur le long terme, ni même de régler le problème de la dette qui « devrait rester la priorité absolue ».

Dividendes de Donald Trump face à la dette américaine

Au final, les paiements de relance finissent presque toujours par devenir d’énormes « impôts involontaires ». Autrement dit, vous payez plusieurs fois la valeur de votre chèque de relance sous forme d’inflation. Possédez des actifs, sinon vous ferez partie des laissés pour compte. Kobeissi Letter

Sources : Donald Trump, Kobeissi Letter

