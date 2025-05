Dette des États-Unis : les investisseurs perdent confiance, alors que Bitcoin (BTC) s’affirme comme valeur refuge

Aux États-Unis, plusieurs facteurs entraînent une perte de confiance envers la dette américaine, ce qui se fait sentir sur le marché obligataire. En parallèle, Bitcoin (BTC) semble prouver de plus en plus son statut de valeur refuge. Analysons cela de plus près.

La rentabilité des obligations américaines augmente, sur fond de méfiance envers la dette

En début de semaine, Moody’s a dégradé sa note des États-Unis, passant celle-ci d’un AAA à Aa1. Il s’agissait là du dernier triple A du pays, créant ainsi un certain sentiment de méfiance vis-à-vis de sa solvabilité.

Pour rappel, le sérieux d’un État vis-à-vis de son endettement est noté par 3 agences que sont Moody’s, Standard & Poor’s et Fitch, et chacune peut accorder une note allant jusqu’à un maximum d’AAA. En fonction de sa note, les investisseurs du monde entier pourront juger du risque encouru à prêter de l’argent à un pays, et il s’agit là d’un facteur déterminant dans les taux d’intérêt de ladite dette (une perspective de rémunération plus importante pouvant convaincre de prendre plus de risque).

En parallèle, un projet de loi fiscale est actuellement à l’étude aux États-Unis, censé concrétiser des promesses de campagnes de Donald Trump en réduisant les impôts des contribuables américains. Toutefois, Bloomberg rapporte qu’une telle perspective ferait craindre aux investisseurs que ces mesures viennent aggraver le déficit du gouvernement, accentuant dès lors le risque de la dette.

Par lien de cause à effet, le taux d’intérêt des obligations à 30 ans a augmenté cette semaine, allant jusqu’à dépasser les 5,15 %.

Comme l’explique George Catrambone, un responsable du trading de DWS Americas, il s’agirait là d’un vote informel du marché, qui s’opposerait à un tel projet de loi :

Ne vous y trompez pas, le marché obligataire aura son propre vote sur les termes du projet de loi budgétaire. Il ne semble pas que ce président ou ce Congrès réduise réellement le déficit de manière significative.

👨‍🏫 Apprenez-en plus sur l’investissement grâce à Investissons

Au-delà des seules notes des agences de notation, il convient de se pencher sur le fonctionnement des obligations pour comprendre les tenants et aboutissants de ce dont on parle.

Investissons : toutes les ressources essentielles de l'investisseur averti

Publicité

Comprendre l’influence du marché sur les obligations

Lorsqu’un gouvernement ou une entreprise emprunte sur les marchés financiers à travers les obligations, ce débiteur promet de rembourser une somme d’argent et de payer des intérêts. En fonction de la durée de cet emprunt (la maturité de l’obligation), ces intérêts sont payés à intervalles réguliers à travers ce que l’on appelle des coupons.

Prenons ainsi l’exemple d’une part d’obligation émise à 100 dollars, à un taux d’intérêt de 5 % et une maturité de 10 ans. Ici, le débiteur promet de rembourser le nominal (les 100 dollars) au bout de 10 ans, et de verser 5 % d’intérêt chaque année (donc un coupon de 5 dollars).

Néanmoins, les investisseurs qui achètent ces obligations sur les marchés financiers peuvent choisir de s’en séparer avant leur maturité. Ainsi, même si cette obligation sera remboursée à la valeur de son nominal une fois arrivée à échéance, elle peut fluctuer en cours de route en fonction de l’offre et de la demande :

Si elle s’échange à 90 dollars sur le marché secondaire parce qu’il y a plus de vendeurs, les 5 dollars de coupons représentent alors 5,55 % par an ;

Si elle s’échange à 110 dollars parce qu’il y a plus d’acheteurs, les 5 dollars représentent 4,54 %.

Le risque pour les investisseurs particuliers, c’est que leur possibilité d’investir dans des obligations réside majoritairement dans des ETF. Le problème ici, c’est que les obligations qui composent ces fonds sont sans cesse renouvelées, à mesure que les plus vieilles arrivent à maturité et que de la nouvelle dette est émise. Dans ce cas, l’investisseur ne retrouve pas nécessairement la valeur du nominal et fait donc face à un risque accru sur son capital.

💲 Générez aussi des revenus passifs en crypto grâce au staking

Alors que la dette américaine s’élève à plus de 36 200 milliards de dollars, les obligations à 30 ans offrent un rendement de 5,02 % par an à l’heure de l’écriture de ces lignes.

Malgré une baisse en ce début d’année, il s’agit d’une hausse de 29 % en 8 mois, après un point bas à 3,9 % en septembre dernier :

Rendement des obligations à 30 ans des États-Unis

Meria : acheter des cryptos et les faire fructifier simplement avec le staking

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Bitcoin (BTC) en tant que valeur refuge ?

Alors que ces signaux convergents peuvent témoigner d’une méfiance grandissante vis-à-vis du roi dollar, les investisseurs se débarrassant de leurs obligations, nous assistons en parallèle à une confiance grandissante des marchés envers le Bitcoin (BTC).

L’adoption croissante des institutionnels se ressent notamment à travers les ETF aux États-Unis, capitalisés à près de 135 milliards de dollars, ou encore avec l’essor des trésoreries bitcoins d’entreprises, elles-mêmes estimées à 120,34 milliards de dollars, selon les données de Bitcoin Treasuries.

Grâce à son nouveau plus haut historique à plus de 111 000 dollars, le BTC est ainsi en train de prouver que sa rareté intrinsèque en fait une valeur refuge de prédilection.

Avec plus de 2 200 milliards de dollars de capitalisation, il s’agit d’ailleurs de la 5e plus grande valeur financière au monde, bien que ladite capitalisation soit toujours 10 fois inférieure à celle de l’or.

🔎 Est-il trop tard pour investir dans le Bitcoin ?

Malgré tout, rappelons toutefois aux néophytes que le Bitcoin peut parfois souffrir d’une volatilité de court terme, entraînant alors de violents mouvements en période de crise, mais jusque-là toujours largement compensés à long terme.

Investissez dans le Bitcoin et sécurisez votre patrimoine

Publicité - Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/fees Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 51% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( en savoir plus

Sources : Bloomberg, TradingView

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital