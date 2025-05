Bitcoin (BTC) dépasse 110 000 dollars pour la 1re fois — Les autres cryptos suivent-elles le rythme ?

Dans le sillage d'un nouveau plus haut historique (ATH) du Bitcoin (BTC), tous les voyants semblent au vert sur le marché crypto. Malgré de bonnes performances de court terme sur les altcoins, nous pouvons quand même constater des retards. Où en est le marché ?

Alors que le Bitcoin (BTC) s’envole, les atlcoins parviendront-ils à suivre ?

Après quelques mois en demi-teinte, le Bitcoin (BTC) l’a fait : il dépasse une nouvelle fois son plus haut historique (ATH).

À l’heure de l’écriture de ces lignes, le prix d’un bitcoin affiche ainsi 111 340 dollars, en hausse de 4,7 % en 24 heures. Outre le fait que l’actif soit actuellement en « price discovery », cette performance est d'autant plus remarquable que le seuil symbolique des 110 000 dollars a été franchi pour la première fois un jour de Bitcoin Pizza Day.

👉 Bitcoin Pizza Day : les 2 pizzas qui ont écrit l’histoire des cryptomonnaies

Au-delà du BTC, nous pouvons aussi noter quelques belles performances parmi les altcoins, qui profitent également de ce mouvement haussier. Par exemple, l’ETH progresse de 4,6 % en 24 heures, le BNB de 5,2 %, idem pour le SOL, ou encore 6,4 % et 6,6 % pour le DOGE et l’ADA :

Top 10 des capitalisations crypto

Malgré ces bonnes performances, soulignons tout de même que les altcoins restent particulièrement à la traîne au cours de ce bull run. Et pour cause, si l’on s’intéresse au top 20 des capitalisations, seulement 5 tokens sont parvenus à battre leur record de 2021 durant ce cycle.

En l’occurrence, il s’agit du BNB, du SOL, du TRX, du LEO et du TON. Pire encore, rappelons aussi que le XRP et que le XLM ne sont toujours pas parvenus à dépasser leur ATH du cycle 2017-2018. Notons également 2 exceptions avec le token SUI et le HYPE, également présents dans ce top 20, mais qui n’existaient pas encore au cours du précédent bull run.

Du côté de l’ETH, ce dernier s’illustre toutefois particulièrement bien parmi les grandes capitalisations, avec un rebond de plus de 62 % sur les 30 derniers jours. Sur cette même période, il surperfome d’ailleurs le BTC de 32 %. Néanmoins, ce n’est toujours pas suffisant pour rattraper le retard qui s’est accumulé, et l’actif s’échange toujours en baisse de 20 % par rapport à son prix du premier janvier dernier.

🔎 Pour aller plus loin — Où et comment acheter du Bitcoin (BTC) ?

Alors que l’heure est à l’euphorie, il sera intéressant de suivre l’évolution de cette nouvelle jambe haussière, pour constater si le Bitcoin fait, une fois de plus, la course seul, ou s'il s’agit là du début d’une hypothétique Alt Season.

