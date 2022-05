Crypto.com (CRO) revendique 50 millions d'utilisateurs dans le monde

Crypto.com (CRO) franchit la barre des 50 millions d'utilisateurs

Crypto.com (CRO) annonce avoir passé le cap des 50 millions d'usagers. Dans un article publié par le média Axios, l'exchange basé à Singapour assure que son nombre d'utilisateurs a quintuplé par rapport à fin 2020. L'exchange a profité d'un fort regain d'intérêt pour le secteur des cryptomonnaies pendant le bull run.

À titre de comparaison, Binance, le numéro 1 du marché, compte 90 millions d'utilisateurs dans le monde. De son côté, Coinbase revendique 89 millions de clients, contre 10 millions pour FTX, l'exchange en pleine croissance.

Interrogé par Axios, Kris Marszalek, PDG et fondateur de Crypto.com, précise que l'exchange emploie désormais plus de 4 000 salariés. Il se félicite de n'avoir jamais reçu d'investissement extérieur, contrairement à des rivaux comme Coinbase, et assure que le manque de fonds n'a jamais limité ses ambitions :

« Nous avons évidemment généré énormément d'intérêt, avec des offres très généreuses, mais l'argent n'a pas été un facteur limitatif compte tenu du montant des revenus que l'entreprise produit ».

À terme, le dirigeant n'exclut pas la possibilité d'accepter des investissements venant de l'extérieur. En miroir de Coinbase, Crypto.com pourrait également opter pour une introduction en Bourse. Avant de se lancer à Wall Street, l'entreprise souhaite d'abord diversifier ses sources de revenus afin de pouvoir mieux résister « aux pressions du marché ». Dans cette optique, la firme investit notamment dans les tokens non fongibles (NFT).

Crypto.com vise les 100 millions d'utilisateurs d'ici fin 2022

Pour gonfler son parc d'utilisateurs, l'exchange s'est appuyé sur une campagne de communication agressive. La plateforme a notamment produit un clip publicitaire mettant en scène l'acteur Matt Damon à la fin de l'année dernière. L'entreprise a également noué plusieurs partenariats avec des grands noms du monde du sport, dont l'Angel City FC de Los Angeles.

Plus récemment, Crypto.com a dévoilé une nouvelle publicité intitulée « Bravery Is A Process ». On y aperçoit Joel Embiid, le célèbre joueur de basket-ball qui fait partie du club 76ers de Philadelphie.

L'annonce survient quelques jours après que Crypto.com ait revu en profondeur son offre afin « d'assurer sa durabilité à long terme ». L'exchange a notamment réduit le montant du cashback en CRO de ses crypto-cartes et les taux d'intérêt de l'épargne Earn. Face au tollé provoqué, l'entreprise est revenue sur une partie de ses décisions. Crypto.com a par exemple relevé le montant du cashback des cartes les plus haut de gamme.

Ces changements ont provoqué la colère des utilisateurs. Sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à avoir menacé de se tourner vers la concurrence, comme Plutus ou Celsius. Malgré la grogne des usagers, Kris Marszalek s'attend à ce que Crypto.com passe la barre des 100 millions de clients d'ici la fin de l'année 2022.

Pour y parvenir, l'exchange peut notamment compter sur un partenariat exclusif noué avec la FIFA. La plateforme sera l'un des sponsors officiels de la Coupe du monde 2022, qui aura lieu en novembre au Qatar. Crypto.com espère que cet événement, retransmis dans le monde entier, l'aidera à gonfler son parc d'utilisateurs.

Source : Axios