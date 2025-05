La blockchain de Solana (SOL) arrivera-t-elle sur MetaMask ce mois de mai ?

Après que MetaMask a annoncé l’arrivée de Solana pour le mois de mai il y a quelques mois, nous voilà arrivés à échéance. Tandis que cette intégration est imminente, les délais seront-ils respectés ?

L’arrivée de Solana (SOL) sur MetaMask est imminente

En février dernier, nous sommes revenus sur une nouveauté à venir intéressante concernant le célèbre wallet Web3 MetaMask : l’arrivée de la blockchain Solana (SOL). Lors de cette annonce, il était prévu de concrétiser ce déploiement ce mois-ci, mais comme les projets de n’importe quel secteur peuvent prendre du retard, nous aurions pu nous attendre qu’il en soit de même ici.

Il semble toutefois que les délais seraient bel et bien en passe d’être respectés, puisque nous pouvons voir de nombreux messages sur X relayant une rumeur selon laquelle le PDG de MetaMask a confirmé la nouvelle pour ce mois de mai.

En réalité, soulignons que MetaMask n’a pas de PDG à proprement parler, car le wallet est une marque de Consensys, dont le PDG est Joseph Lubin.

En revanche, le cofondateur du portefeuille, Dan Finlay, a accordé une interview à nos confrères de The Block la semaine dernière, dans laquelle il a notamment fait référence à un éventuel token MASK.

C’est donc plutôt de ce côté-là qu’il s’agit de creuser, et l’intéressé a effectivement confirmé l’arrivée imminente de Solana sur MetaMask au cours de cet échange. Néanmoins, notons qu’il ne précise pas explicitement de date, mais va plutôt dans le sens de Tim Copeland, le responsable de la croissance de The Block, qui lui demandait à partir de 38 minutes où en était cette annonce prévue pour le mois de mai :

C’est en bonne voie, nous effectuons les derniers essais.

Que tout cela soit concrétisé ou non dans les prochains jours, l’arrivée de Solana sur le célèbre wallet Web3 est bel et bien au programme, et cela constitue un tournant historique pour l’application. En effet, MetaMask était jusque-là exclusivement concentré sur les blockchains compatibles avec l’Ethereum Virtual Machine (EVM) et cette nouveauté prend ainsi des airs d’une petite révolution.

Plus largement, la stratégie d’une compatibilité avec des environnements a déjà été adoptée par d’autres concurrents, comme le wallet Phantom. Ainsi, ce changement pourrait permettre à MetaMask de rattraper son retard sur cet aspect-là.

Et pour cause, Solana est aujourd’hui le 2e plus grand réseau de finance décentralisée (DeFi), avec près de 9 milliards de dollars de valeur totale verrouillée (TVL). En parallèle, le SOL s’échange au prix de 162 dollars lors de l’écriture de ces lignes, en baisse de 5,4 % sur 24 heures.

Après Solana, rappelons également qu’une future prise en charge de la blockchain Bitcoin (BTC) est également au programme, et que celle-ci devrait arriver plus tard dans l’année.

