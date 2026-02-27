Bitcoin ne sera pas la monnaie dominante du futur pour le cofondateur de Wikipedia

Le sujet du Bitcoin continue de diviser, qu’il s’agisse de ses perspectives de prix à venir ou plus précisément de son statut monétaire. Deux sujets récemment abordés par le cofondateur de Wikipédia, et autant dire que son constat et ses prévisions ne sont pas optimistes…

Le Bitcoin représente « un échec total en tant que monnaie »

Les avis régulièrement exprimés au sujet du Bitcoin s'inscrivent bien souvent dans la dynamique de ses différents cycles successifs, avec des éloges et un intérêt tout spécialement marqués lors de ses différents sommets qui laissent rapidement place à des visions apocalyptiques et la promesse d'un « effondrement à zéro » dès qu'il montre le moindre signe de faiblesse.

C'est la raison pour laquelle la vision récemment exprimée par le cofondateur de Wikipédia, Jimmy Wales, sur le réseau X semble au premier abord prendre la forme d'une analyse plutôt éclairée, puisqu'il commence par expliquer que « les personnes qui pensent que le Bitcoin va tomber à zéro se trompent probablement ».

Sa conception est suffisamment robuste pour qu’il continue d’exister indéfiniment, sauf en cas de défaillance cryptographique aujourd’hui imprévisible ou d’une attaque surprise des 51 % (et même dans ce cas, j’imagine qu’un fork prendrait le relais). Jimmy Wales

Toutefois, Jimmy Wales n'en reste pas à cette simple analyse. En effet, il profite de cette nouvelle tribune pour critiquer encore une fois la plus emblématique des cryptomonnaies, en expliquant comment elle « ne deviendra pas la monnaie dominante du futur » du fait de « son échec total en tant que monnaie, réserve de valeur, etc ».

Un prix du BTC inférieur à 10 000 dollars en 2050 ?

Une prise de position visiblement récurrente, puisque Jimmy Wales expliquait déjà fin 2023 que « le Bitcoin ne fonctionne pas » et qu'il valait mieux lui préférer les banques traditionnelles, alors que Wikipédia venait de signifier une année plus tôt sa volonté de refuser les dons en cryptomonnaies, pourtant acceptés depuis 2014.

Une manière évidente de démontrer à quel point cette structure et son cofondateur ne comprennent rien aux avantages du Bitcoin, notamment sa capacité à servir de soutien financier décentralisé et impossible à censurer pour des entités susceptibles de subir des blocages financiers.

Comme pour enfoncer le clou, Jimmy Wales se livre ensuite à une prévision hasardeuse au sujet d'un cours du BTC qui pourrait, selon lui, « baisser jusqu’à un niveau compatible avec un simple hobby de passionnés ». Serait-ce une pique envoyée à l'attention des maximalistes ?

Et comme une bonne boule de cristal doit également donner des données concrètes, le cofondateur de Wikipédia termine son analyse avec des objectifs chiffrés et datés :

Je proposerais donc un objectif de prix inférieur à 10 000 dollars actuels pour 2050 — peut-être même beaucoup plus bas. Jimmy Wales

Source : Jimmy Wales

