Il n’y a pas si longtemps que cela, le Bitcoin (BTC) faisait partie des cryptomonnaies avec lesquelles ont pouvait faire un don à Wikipédia. Mais cela n’est plus le cas, et le fondateur de l’encyclopédie en ligne s’est même montré très critique avec la cryptomonnaie ces derniers temps. Que lui reproche-t-il ?

Le fondateur de Wikipédia tacle le Bitcoin (BTC)

Jimmy Wales a fait part de son opinion brève mais cinglante dans une publication sur X. Le fondateur de Wikipédia estime que les banques sont bien plus sécurisées que les cryptomonnaies, et qu’elles fonctionnent mieux :

I forgot my bank password and lost my entire net worth. No, actually, that didn't happen, because banks work and bitcoin doesn't. — Jimmy Wales (@jimmy_wales) December 10, 2023

« J’ai perdu le mot de passe de mon compte bancaire et j’ai perdu toute ma fortune. Non, en réalité cela n’est pas arrivé, parce que les banques fonctionnent, et que le Bitcoin ne fonctionne pas. »

Il faut rappeler que depuis 2014, Wikipédia acceptait les dons en cryptomonnaies, ce qui en faisait une précurseure en la matière. Mais l’encyclopédie en ligne s’en est ensuite détachée au cours de l’année 2022, par un vote de sa communauté.

L’organisation estime que les cryptomonnaies sont « prédatrices de manière inhérente » et « très nuisibles à l’environnement ». Par ailleurs, la communauté Wikipédia estime qu’il existe trop d’arnaques au sein de l’écosystème.

La communauté Bitcoin réagit à la provocation

La communauté Bitcoin a sans surprise réagi à la déclaration de Jimmy Wales. Plusieurs commentateurs ont rappelé que les banques proposent des services fonctionnels, mais qu’une grande partie de la population mondiale n’a toujours pas accès à un compte bancaire. Et que les crises bancaires successives montrent la fragilité du système, qui ne repose pas sur les consommateurs. D’autres ont été encore plus vifs :

If @Wikipedia just bought #Bitcoin a few years ago like I suggested, you wouldn’t have to beg for donations every year in perpetuity. — Samson Mow (@Excellion) December 10, 2023

« Si Wikipédia avait acheté du Bitcoin il y a quelques années comme je l’avais suggéré, vous n’auriez pas à mendier des dons tous les ans. »

La communauté Bitcoin a également rappelé que si les banques fonctionnent, elles ne peuvent cependant rien pour lutter contre la perte progressive de pouvoir d’achat :

Your password is not protecting your net worth. pic.twitter.com/91zIX06Hqv — BTC Sessions 😎 (@BTCsessions) December 10, 2023

« Votre mot de passe ne protège pas votre fortune. »

Jimmy Wales aura en tout cas fait parler de Wikipédia, et de ses liens distendus avec le monde des cryptomonnaies. Actuellement, l’encyclopédie en ligne accepte les dons par carte bancaire, PayPal, ainsi que Google Pay.

Source : Jimmy Wales via X

Image : Zachary McCune via Wikimédia Commons (CC BY SA)

